Горын сколотил новую "банду" вымогателей и мошенников в Бердске, отсидев срок за аналогичные преступления

В Бердском городском суде 2 июля 2021 года начался судебный процесс над «бандой вымогателей». На скамье подсудимых снова Анатолий Конев, ранее известный под прозвищем Горын. Только ныне у него другие подельники. Хотя статьи, которые инкриминирует им следствие, почти не изменились — мошенничество и вымогательство.
Конев провел на свободе менее двух лет после отбывания наказания за аналогичные преступления. Сейчас ему вменяют 27 эпизодов мошенничества (ч. 2 и 4 ст. 159 УК РФ) и 7 эпизодов вымогательства (ч. 1 и 3 ст. 163 УК РФ). При этом Конева следствие считает организатором преступного сообщества и руководителем совершенных преступлений (ч. 3. ст. 33 УК РФ).
Виталия Баглаева обвиняют в одном эпизоде мошенничества и двух фактах вымогательства. Евгения Котенко — в 9 и 3 соответственно, Сергея Южакова — в 23 и 6 эпизодах преступных деяний.
Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в Бердском городском суде в пятницу, фигуранты этого уголовного дела находятся под арестом. Судя по всему, процесс будет долгим, поскольку по каждому из преступных эпизодов придется допросить потерпевших и свидетелей.
Долгий приговор
Напомним, что Конев в октябре 2013 года приговором Бердского горсуда получил наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строго режима. Но в ИК он провел около четырех лет. Как и его прежние подельники, получившие реальные сроке (от 7,5 до 9 лет) - Игорь Тен, Александр Кочнев и Артур Вардересян.
В 2014 году приговор отменили и отправили дело на новое рассмотрение. Судебная коллегия установила, что один из адвокатов на одном заседании представлял интересы Конева, а на другом — Вардересяна. А их позиции противоречили друг другу. В облсуде это посчитали нарушением права на защиту. В июне 2015 года суд повторно вынес обвинительный приговор в отношении четверых жителей Бердска, оставив в силе сроки наказания.
Однако апелляционный суд Новосибирской области в 2016 году отменил приговор бердского суда. И сроки заключения всем четверым сократили почти в два раза. Коневу, например, дали 7 лет лишения свободы вместо 12-ти. Кроме того, по нескольким эпизодам в отношении него и Вардересяна прекратили уголовное преследование, что тоже повлияло на смягчение наказания.
В СИЗО Конев и Тен находились с мая 2012 года.
Найти «терпилу»
8 лет назад суд установил, что с ноября 2011-го по май 2012 года в Бердске и Новосибирске они совершили 29 хищений (ст. 159 УК РФ – мошенничество, ст. 161 УК РФ – грабеж, ст. 162 УК РФ – разбой, ст. 163 УК РФ – вымогательство) чужого имущества в отношении 24 потерпевших. Общая сумма ущерба составила 1,3 млн рублей.
Осужденные подыскивали молодых людей, которые, опасаясь насилия, соглашались выполнить их требования. Потерпевшие, которым едва исполнилось 18 лет, оформляли на себя в кредит дорогую технику и отдавали вымогателям, оставаясь с долгами в несколько десятков или сотен тысяч рублей.
Преступная группировка Горына 10 летней давности состояла из пяти человек, один из них — Карлен Саркисян — пошел на сделку со следствием и получил условный срок. С Анатолием Коневым он знаком со школьной скамьи. По его выражению, Конев — игрок. Он делал ставки в букмекерской конторе и довольно часто проигрывал, поэтому у него было много долгов. Якобы чтобы погашать долги, он и совершал преступления. Между собой члены ОПГ также играли в карты, проигрывали. В результате на преступления они шли, чтобы возвращать долги друг другу.
Потерпевшие вспоминали, как члены группировки, когда просили «одолжить» деньги, говорили также, что собирают на передачки «братве» в СИЗО. По словам Саркисяна, у Конева «подвешен язык», он мог уговорить любого человека, войти к нему в доверие. Если Горыну отказать в просьбе, он начинал нервничать, грубить и угрожать.
Конев никогда один не появлялся, а «двигался» (оформлял на какого-то кредит — прим. ред.) вместе с кем-то. Между подельниками была договоренность: кто находит «терпилу» (будущего потерпевшего — прим. ред.), тот забирает большую часть «выручки». Саркисян так же рассказал, что у Конева было много знакомых среди продавцов магазинов «МТС», «Связной», «Атлант», «ДНС», «Эльдорадо», «ТехноСити». Горын предварительно им звонил, называл, какой товар нужен и описывал внешность «терпилы».
В магазинах многих потерпевших встречали уже с товаром, было необходимо лишь оформить кредитные документы, первоначальный взнос за них платили вымогатели. «Терпилы» не могли отказать преступникам: те им угрожали физической расправой или морально задавливали.
Потерпевшие надеялись лишь на то, что банк не оформит кредит — многим недавно исполнилось 18 лет, не было работы. Во некоторых магазинах выдавать кредит отказывались, в других соглашались. Конев покупал трудовые книжки для потерпевших, сам их заполнял. Во многих случаях сам же диктовал место работы потерпевшего для специалиста кредитного отдела. Однако работники магазина никакой ответственности не понесли, их только отстранили от оформления кредитов, как позже поясняли работники банков в суде.
Электронную технику потерпевшие в руках не держали — на выходе из магазина чаще ее забирал Конев с подельниками. Кстати, некоторые вещи оказались в руках близких и родственников подсудимых. Например, один из купленных в кредит потерпевшими DVD-плеер Горын подарил матери своей девушки.
Потерпевшие рассказывали, как в начале судебного процесса к ним подходили родители осужденных, обещали возместить все убытки. Один из них — Дмитрий — даже отказался от своих показаний в суде.
- Просто я мать его пожалел, она одна его воспитывает, дурака такого, — позже пояснял потерпевший, ранее заявивший в суде: «Он просто занял деньги. В отношении меня не было угроз. Я невнимательно прочитал протокол. Следователь неправильно составил протокол».
Согласно зачитанному приговору, так поступил не один Дмитрий. Многие отказывались от претензий, утверждая, что деньги у них не вымогали, а одалживали.
Каким образом обманывала людей новая «банда Горына», расскажем в ближайшее время.
справка
УК РФ Статья 33. Виды соучастников преступления
3. Организатором признается лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими.
УК РФ Статья 163. Вымогательство
1. Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких.
3. Вымогательство, совершенное:
а) организованной группой;
б) в целях получения имущества в особо крупном размере;
в) с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, -
наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
УК РФ Статья 159. Мошенничество
1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием...
2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, -
наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.
3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, -
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.
4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, -
наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.