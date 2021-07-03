Погода в Бердске 3 июля 2021: что порадует - дождь или жара?
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Погода в Бердске 3 июля 2021: что порадует - дождь или жара?

6:30:327/3/2021Фото: pixabay.com
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Если паук не раскидывал в этот день свою паутину, то обязательно будет дождь или сильный ветер.

Если паук кропотливо работает у себя на паутине, значит погода наладится, будет ясная и теплая

3 июля в Бердске ожидается долгожданное потепление. Уже с утра установится ясная погода с температурой воздуха +18 градусов. К обеду станет еще теплее столбики термометра поднимутся до отметок +25, +26 градусов. При это ветра почти не ощущается - подует западный до 0.6 м/с. Влажность воздуха составит 48%. Атмосферное давление 747 мм рт. Ст.

В субботу 3 июля по народному календарю – Мефодий Перепелятник, паутинный день, праздник перепелятников, погодоуказатель.

Раньше в этот день охотились на перепелов. Если им удавалось поймать хоть одну птицу, то на весь год охота будет удачной.

В православии 3 июля вспоминают священномученика епископа Мефодия, который отличался самым настоящим монашеским смирением. Он с добротой поучал свою паству, боролся с ересью, отстаивая честь чистоту православной веры. В 312 году его казнили язычники, отрубив голову.

Славяне на Мефодия наблюдали за поведением пауков, предсказывая по ним погоду и разные житейские дела.

Например, если паук не раскидывал в этот день свою паутину, то обязательно будет дождь или сильный ветер.

Если паук кропотливо работает у себя на паутине, значит погода наладится, будет ясная и теплая.

Также пауки, чувствуя непогоду, начинают уничтожать свою паутину и прятаться в щели.

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