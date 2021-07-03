Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 3 июля 2021 в России и мире

• День тайной дружбы
• День ГИБДД МВД РФ (День ГАИ)
• Международный день отказа от полиэтиленовых пакетов (International Plastic Bag Free Day)
• День Достоевского
• Международный день Днепра
• День «Держитесь подальше от солнца» (Stay Out of the Sun Day)
• Международный день плевания вишнёвыми косточками (International Cherry Pit Spitting Day)
• День благодарности воздушному кондиционеру (Air Conditioning Appreciation Day)
• День города - Калининград
• Международный день бросания камня (International Drop a Rock Day)
• Праздник иконы Божией Матери Моденской (Косинской)
• День славления князя Святослава Игоревича
• Международный день кооперативов (International Day of Cooperatives)
• День памяти священномученика Мефодия, eпископа Патарского
• День памяти благоверного князя Глеба Владимирского
• День Республики Хакасия
• День образования Республики Алтай
• День единения народов Карачаево-Черкесии
• День американского быдла (American Redneck Day) - США
• День независимости (День Республики) - Беларусь
• День шоколадных вафель (National Chocolate Wafer Day) - США
• День женщин (Myanmar Women`s Day) - Мьянма
• День неповиновения (Disobedience Day) - США
• День комплиментов отражению (National Compliment Your Mirror Day) - США
• День зенитных ракетных войск Воздушных Сил - Украина
• Праздник огней (Fiesta del Fuego) - Куба
• День независимого пивного пробега (National Independent Beer Run Day) - США
• День игры на улице (National Play Outside Day) - США
• День жареных моллюсков (National Fried Clam Day) - США
• День поедания бобов (National Eat Your Beans Day) - США
• День биоинженера (Dia del Bioingeniero) - Аргентина
• День государственности штата Айдахо (Idaho Statehood Day) - США
• День отмены рабства (Emancipation Day) - Американские Виргинские острова
• День диктора (Dia del Locutor) - Аргентина
• День «Галопом по парку» (Hop-a-Park Day) - США
• Именины у Глеба, Гурия, Мефодия, Андрея, Риммы, Инны, Пинны, Дмитрия, Афанасия, Николая, Левкия, Ивана
• Мефодий Перепелятник (Паутинный день)
Важные события
1835 заложено главное здание Пулковской обсерватории на Пулковской горе.
1879 на проходящем в Воронеже со 2 по 6 июля (20–24 июня по ст. ст.) съезде партии «Земля и воля» произошёл раскол между враждующими течениями по вопросу о политическом терроре, в частности, о цареубийстве. В результате после съезда были образованы две новые партии: «Чёрный передел» и «Народная воля».
1897 в результате многочасовых обсуждений в ресторане «Славянский базар» Станиславский и Немирович-Данченко решили создать народный театр.
1928 в продаже появились первые телевизоры. Стоили они 75 долларов.
1941 радиообращение Сталина к советскому народу.
1958 начались ходовые испытания первой советской атомной подводной лодки К-3 «Ленинский комсомол».
1996 Борис Ельцин избран президентом РФ на второй срок.
2008 в городе Солнечногорске убиты президент Московской областной нотариальной палаты Владимир Челышев и её исполнительный директор Олег Петринский.
2010 открытие гоночной трассы «Нижегородское кольцо».
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend