12-летний мальчик насиловал малышей в центре помощи детям. СК снял на видео задержание директора
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12-летний мальчик насиловал малышей в центре помощи детям. СК снял на видео задержание директора

10:28:147/3/2021Фото: pixabay.com
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Ее отстранили от должности. Как выяснилось, сообщения о халатной работе, а также о нарушении прав работников и детей поступили еще в апреле.

В Иркутске возбуждено уголовное дело в отношении директора центра помощи детям

Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело в отношении директора ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей Правобережного округа г. Иркутск», подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий). Кроме того, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

По версии следствия, 12-летний воспитанник учреждения совершил в отношении малолетнего противоправные действия, о чем стало известно директору центра. Укрыв факт совершения преступления, она не сообщила в правоохранительные органы, а лишь организовала проведение внутреннего служебного расследования в учреждении. Директор явно превысила свои должностные полномочия, что повлекло совершение иного тяжкого преступления.

В настоящее время следователями СК России директор учреждения задержана в порядке ст. 91 УПК РФ, проводится допрос подозреваемой. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

12-летний воспитанник центра помощи находится в психиатрической больнице на обследовании.

Ранее воспитатель иркутского «Центра помощи детям» Любовь Пелих сообщила, что 12-летний подросток насиловал в учреждении мальчиков в возрасте от трех до семи лет, а директор Ольга Витько ничего не предпринимала.

Если подростка, которого подозревают в насилии, признают невменяемым, то его отправят на принудительное лечение, а если он окажется вменяем, то «будет решаться вопрос о переводе в учреждение другого региона».

Воспитанники центра будут находиться до середины августа на загородной летней даче, где есть другой руководитель, говорится на сайте правительства Иркутской области. Кроме того, уточняется, что Витько отстранили от должности. Как выяснилось, сообщения о ее халатной работе, а также о нарушении прав работников и детей поступили еще в апреле.

Уголовное дело было возбуждено после проверки, которую правоохранительные органы начали по заявлению о том, что 12-летний подросток насиловал 3-5-летних детей. Заявление подало минсоцразвития Иркутской области. Всего в центре живут 50 детей. Прокуратура выявила нарушения, в частности, «установлены факты недостаточно эффективной работы администрации учреждения с воспитанниками».

Минсоцразвития провело служебное расследование в Центре. Материалы направлены в СКР. С 1 июля директор была отстранена от работы по ходатайству СКР.

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