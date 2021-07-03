Можно ли работать 3 июля в огороде в день Мефодия Перепелятника и как получить небывалую удачу
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Можно ли работать 3 июля в огороде в день Мефодия Перепелятника и как получить небывалую удачу

10:40:107/3/2021Фото: Pixabay
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Нельзя было сегодня иметь никаких дел с деньгами. Но если вам кто-то был должен небольшую сумму денег - о должнике нужно было рассказать.

перепел
Охота на перепела сегодня очень удачна

3 июля в народе назывался Паутинный день или Мефодий Перепелятник. По названию дня понятны и его главные традиции - ловля перепела и наблюдение за паутиной.

На охоте на перепела сегодня обязательно выходили все мужчины. К этому времени птицы было очень много, но стрелять в нее запрещалось. Можно было растягивать сети, ловить руками или ставить силки. Поймать перепела руками было к большой удаче, а если птица оказывалась белой - к небывалой удаче.

Есть сегодня пойманных перепелов запрещалось - всю птицу отправляли в запасы.

День считался одним из самых жарких, а потому сегодня старались заниматься домашними делами и на улицу не ходить. Особенно была актуальной примета, что если не уверен в том, что получишь результат своей поездки, то отправляться никуда было нельзя - был велик риск обмана и мошенничества в пути.

Работать в такую жару в огороде тоже было некомфортно. Работали рано утром или на закате и вечером. Но в 2021 году 3 июля положение луны не благоприятствует работам в огородах - луна убывающая да еще и в неплодородном знаке Овна.

Наблюдали сегодня за пуками и их паутинами.


  • Если паук неспешно плетет свою сеть, а она получается ровной и красивой - погода установилась теплой и сухой на долгое время.
  • Паук снимает паутину и прячется - к дождю.
  • Если паук рвет свою же паутину - будет сильный ветер.
  • Если нигде не видно паутины и пауков - к долгому ненастью.

Если сегодня пошел дождь, то идти он будет еще 40 дней.

Запреты на Мефодия Перепелятника

Строго запрещалось сегодня обижать пауков и тем более убивать их.

Нельзя было делиться своими планами на будущее. Женщинам запрещалось сегодня сообщать о наступившей беременности - иначе она будет неудачной, а ребенок больным.

Запрещалось выбрасывать со стола остатки еды, можно было их отдать животным.

Нельзя было сегодня иметь никаких дел с деньгами. Но если вам кто-то был должен небольшую сумму денег - о должнике нужно было рассказать. Так и долг вернется быстро и денежная удача будет с вами.

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