Путин наградил актера и музыканта Петра Мамонова орденом
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Путин наградил актера и музыканта Петра Мамонова орденом

9:22:427/3/2021Фото: Кадр из фильма "Остров"
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Сейчас Мамонов находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии из-за заражения коронавирусом.

Артист и музыкант награжден орденом Дружбы за большой вклад в развитие отечественной культуры

Президент РФ Владимир Путин наградил актера и лидера группы «Звуки Му» Петра Мамонова орденом Дружбы. Указ об этом опубликован на портале правовой информации 2 июля.

Награды Мамонову и другим деятелям культуры присуждены «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Согласно президентскому указу, орден «За заслуги перед Отечеством» первой степени получил худрук Академического театра балета Борис Эйфман, орден «За заслуги перед Отечеством» третьей степени — заммэра Москвы Петр Бирюков, орден «За заслуги перед Отечеством» второй степени — экс-ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени — посол России в Словении Тимур Эйвазов, орден Почета — глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Также орденами Мужества были посмертно награждены приставы из Сочи, которых в начале июня застрелил местный житель, после того как они пришли сносить незаконные постройки.

Петр Мамонов сейчас находится в больнице в Коммунарке, у него обнаружили коронавирус. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, степень поражения легких составляет 87%. Его состояние оценивается как «крайне тяжелое».

Мамонов снялся в таких картинах как «Такси-блюз», «Царь» и «Остров» Павла Лунгина.

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