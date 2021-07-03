Путин наградил актера и музыканта Петра Мамонова орденом

Президент РФ Владимир Путин наградил актера и лидера группы «Звуки Му» Петра Мамонова орденом Дружбы. Указ об этом опубликован на портале правовой информации 2 июля.
Награды Мамонову и другим деятелям культуры присуждены «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».
Согласно президентскому указу, орден «За заслуги перед Отечеством» первой степени получил худрук Академического театра балета Борис Эйфман, орден «За заслуги перед Отечеством» третьей степени — заммэра Москвы Петр Бирюков, орден «За заслуги перед Отечеством» второй степени — экс-ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени — посол России в Словении Тимур Эйвазов, орден Почета — глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
Также орденами Мужества были посмертно награждены приставы из Сочи, которых в начале июня застрелил местный житель, после того как они пришли сносить незаконные постройки.
Петр Мамонов сейчас находится в больнице в Коммунарке, у него обнаружили коронавирус. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, степень поражения легких составляет 87%. Его состояние оценивается как «крайне тяжелое».
Мамонов снялся в таких картинах как «Такси-блюз», «Царь» и «Остров» Павла Лунгина.