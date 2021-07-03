Туфли на шпильке подарили министру обороны Украины после репетиции парада
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Туфли на шпильке подарили министру обороны Украины после репетиции парада

11:15:207/3/2021Фото: телеграм-канал «НачШтабу».
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Таким образом женщины-депутаты выразили возмущение правилом маршировать на параде в форменных туфлях на каблуке.

Украинские женщины-военнослужащие вынуждены маршировать в туфлях на каблуке после нововведений Министерства обороны

На заседании Верховной рады министру обороны Андрею Тарану сделали необычный подарок. Женщины-депутаты преподнесли главе Минобороны красные туфли на шпильке, таким образом они выразили протест против правила, введенного для прохождения женского расчета во время Дня независимости, который состоится 24 августа.

Если раньше женское формирование проходило строем, обувшись в повседневную обувь, теперь их вынудили маршировать в парадных туфлях на достаточно высоком каблуке. На сайте Минобороны появилось видео, на котором проходит репетиция парада с участие женщин-военнослужащих.

Женская «коробка», представленная курсантками Военного института Киевского национального университета имени Шевченко, тренируется ходить строем на каблуках дважды в день — с 7.30 до 8.30 и с 15.00 до 18.00. Время и частота тренировок становятся все чаще и дольше, девушки признаются, что марш на каблуках- очень сложное дело, хотя они стараются изо всех сил.

- Такой, извините, лютый треш мы увидели на сайте Министерства обороны. Пан министр, это вы так приближаете наши войска к стандартам НАТО? — обратилась к Андрею Тарану вице-спикер Верховной рады Елена Кондратюк, нардеп от партии «Батькивщина».

Кондратюк обвинила ведомство в гендерной дискриминации и потребовала провести расследование.

- Требую от органов власти публичных извинений за такое унижение женщин перед своей армией. Требую отдельных извинений перед женщинами — ветеранами российско-украинской войны, которые защищали и продолжают защищать с оружием в руках независимость и суверенитет нашей страны, — заявила с трибуны Верховной рады Елена Кондратюк.

- Пускай сами генералы-мужчины помаршируют в таких туфельках на параде! — поддержала ее сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.

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