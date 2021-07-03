Можно ли ходить на кладбище и работать 3 июля в День славления князя Святослава?

3 июля в российской истории отмечен как день разгрома Хазарского каганата великим воином и полководцем Святославом Игоревичем.
Эта его победа была самой яркой за всю его короткую и доблестную жизнь. Прожил он всего 30 лет и одержал еще несколько славных побед. Но разгром Хазарского каганата, несомненно, имел очень большую значимость.
В результате этой битвы разрозненные славянские племена были объединены в единое целое и освобождены от гнета и непосильной дани хазар. Русь получила свободный выход к Черному морю и смогла наладить торговые отношения с Закавказьем, Хорезмом, Византией и другими государствами.
Однако, сколь славной ни была победа князя Святослава, православная церковь его не почитает, потому что он не был православным. В те времена все славяне до крещения Руси князем Владимиром все были язычниками.
В православной церкви сегодня почитают нескольких святых и продолжается Петров пост. Никаких запретов на работу или на поминовение нет, а значит можно посещать и кладбище.
Для правильного поминовения, напоминают священники, необходимо прежде всего помолиться. Можно зайти в храм, поставить свечу за упокой, помолиться и посетить могилы родных или близких вам людей.