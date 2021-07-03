Авиакомпания «Россия» снова летает в Анталью с 1 июля 2021
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
03.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Авиакомпания «Россия» снова летает в Анталью с 1 июля 2021

11:29:257/3/2021Фото: Flickr
0

Два раза в день на популярный среди россиян турецкий курорт летают Airbus A320 авиакомпании из Санкт-Петербурга.

На турецкий курорт можно долететь из Санкт-Петербурга авиакомпанией "Россия"

Авиакомпанией «Россия», принадлежащей группе «Аэрофлот», с 1 июля возобновлены полеты в турецкую Анталью. Рейсы выполняются из аэропорта Пулково (Санкт-Петербург) по привычному расписанию два раза в день. На линии используются воздушные суда Airbus A320.

Вылеты из Санкт-Петербурга по расписанию происходят в 09:30 и в 12:45. Прилетают самолеты в аэропорт турецкого курорта в 13:45 и 17:05. В обратную сторону из Антальи рейсы запланированы на 14:35 и 17:55, их прибытие в Пулково в 18:50 и 22:10 соответственно.

Анталья — один из самых любимых россиянами турецких курортов. Отдых в данном живописном месте подходит как для семей, так и для молодежи.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", после обострения эпидемиологической ситуации в стране, Россия запретила вылет туристов на турецкие направления. В авиакомпании напоминают о правилах соблюдения противоэпидемиологических мер. Для того, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, перед полетом следует внимательно ознакомиться с инструкцией и следовать ее рекомендациям (маски и перчатки должны быть на пассажирах на протяжении всего полета).

«Стыдно. Очень стыдно»: очередной вылет сборной России
«Хуже не будет»: Тарасова не побоялась высказаться о Черчесове
От этой страны Лукашенко санкций не ожидал
«Случается раз в 10 лет»: на РФ надвигается сильнейшая аномалия
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Два города РФ ввели запрет на выход из дома без вакцинации
О чем Гинцбург спешит предупредить всех привившихся от COVID
«Меня штормит»: печальная весть о Дьяченко из больницы
Список признаков COVID-19 нового типа
антальяперелет на аэробусеполеты на турецкий курорт
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы будете отдыхать в Турции в этом году?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Туфли на шпильке подарили министру обороны Украины после репетиции парада
    11:15:20 7/3/2021
    Туфли на шпильке подарили министру обороны Украины после репетиции парада
    БердскЧисло заболевших коронавирусом за сутки на 3 июля в Бердске остается высоким
    10:50:44 7/3/2021
    Число заболевших коронавирусом за сутки на 3 июля в Бердске остается высоким
    Можно ли работать 3 июля в огороде в день Мефодия Перепелятника и как получить небывалую удачу
    10:40:10 7/3/2021
    Можно ли работать 3 июля в огороде в день Мефодия Перепелятника и как получить небывалую удачу
    12-летний мальчик насиловал малышей в центре помощи детям. СК снял на видео задержание директора
    10:28:14 7/3/2021
    12-летний мальчик насиловал малышей в центре помощи детям. СК снял на видео задержание директора
    Гороскоп на 4 июля 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
    10:20:30 7/3/2021
    Гороскоп на 4 июля 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
    БердскКТ не делают в разгар третьей волны коронавируса в ЦГБ Бердска: Минздрав назвал причину
    10:01:29 7/3/2021
    КТ не делают в разгар третьей волны коронавируса в ЦГБ Бердска: Минздрав назвал причину
    Путин наградил актера и музыканта Петра Мамонова орденом
    9:22:42 7/3/2021
    Путин наградил актера и музыканта Петра Мамонова орденом
    Календарь дачника на 3 июля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    9:20:08 7/3/2021
    Календарь дачника на 3 июля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    Необычные поздравления на Международный день кооперации 3 июля 2021 года
    9:05:34 7/3/2021
    Необычные поздравления на Международный день кооперации 3 июля 2021 года
    Запрет на ввоз сахара и мороженого с Украины ввело российское правительство
    8:53:58 7/3/2021
    Запрет на ввоз сахара и мороженого с Украины ввело российское правительство