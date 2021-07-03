Авиакомпания «Россия» снова летает в Анталью с 1 июля 2021

Авиакомпанией «Россия», принадлежащей группе «Аэрофлот», с 1 июля возобновлены полеты в турецкую Анталью. Рейсы выполняются из аэропорта Пулково (Санкт-Петербург) по привычному расписанию два раза в день. На линии используются воздушные суда Airbus A320.
Вылеты из Санкт-Петербурга по расписанию происходят в 09:30 и в 12:45. Прилетают самолеты в аэропорт турецкого курорта в 13:45 и 17:05. В обратную сторону из Антальи рейсы запланированы на 14:35 и 17:55, их прибытие в Пулково в 18:50 и 22:10 соответственно.
Анталья — один из самых любимых россиянами турецких курортов. Отдых в данном живописном месте подходит как для семей, так и для молодежи.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", после обострения эпидемиологической ситуации в стране, Россия запретила вылет туристов на турецкие направления. В авиакомпании напоминают о правилах соблюдения противоэпидемиологических мер. Для того, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, перед полетом следует внимательно ознакомиться с инструкцией и следовать ее рекомендациям (маски и перчатки должны быть на пассажирах на протяжении всего полета).