Hyundai Avante полностью выгорел на Бердском шоссе. Смотрите видео
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Hyundai Avante полностью выгорел на Бердском шоссе. Смотрите видео

12:39:377/3/2021Фото: АСТ-54
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Хозяин сгоревшей машины успел спастись. Автомобиль полностью уничтожен.

В Новосибирске полностью выгорел автомобиль, хозяин не пострадал

В Новосибирске, в Октябрьском районе у разъезда Иня, полностью выгорел автомобиль Hyundai Avante. О пожаре сообщили очевидцы в сообществе новосибирской службы эвакуации АСТ-54.

По словам жителей Новосибирска, ставших свидетелями происшествия, машина загорелась по дороге в направлении Бердска.

Сообщение о возгорании на Бердском шоссе поступило вечером 2 июля в 19:48. Прибывшие на место сотрудники МЧС смогли увидеть лишь полностью горевший Hyundai, хозяин успел спастись, травм у него не обнаружено.

-Полная ликвидация пожара в 20:09. На тушение привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава, - уточнили в спасательном ведомстве.

Причины происшествия и обстоятельства пожара устанавливаются специалистами.

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