Hyundai Avante полностью выгорел на Бердском шоссе. Смотрите видео

В Новосибирске, в Октябрьском районе у разъезда Иня, полностью выгорел автомобиль Hyundai Avante. О пожаре сообщили очевидцы в сообществе новосибирской службы эвакуации АСТ-54.
По словам жителей Новосибирска, ставших свидетелями происшествия, машина загорелась по дороге в направлении Бердска.
Сообщение о возгорании на Бердском шоссе поступило вечером 2 июля в 19:48. Прибывшие на место сотрудники МЧС смогли увидеть лишь полностью горевший Hyundai, хозяин успел спастись, травм у него не обнаружено.
-Полная ликвидация пожара в 20:09. На тушение привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава, - уточнили в спасательном ведомстве.
Причины происшествия и обстоятельства пожара устанавливаются специалистами.