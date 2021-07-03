Фанат создал петицию за переигровку матча Евро-2020 между Францией и Швейцарией: Французы проиграли по пенальти

Петиция за переигровку матча Евро-2020 между сборными Франции и Швейцарии собрала более 200 тыс. подписей. Французский фанат создал обращение с просьбой переиграть матч 1/8 финала чемпионата Европы. Игра закончилась со счетом 3:3, 4:5 по пенальти.
Болельщик уверен, что вратарь швейцарцев Ян Зоммер в эпизоде с решающим пенальти нарушал правила, не находясь на линии ворот, получив преимущество при отражении удара, передает издание RTL.
28 июня сборная Франции встретилась с командой Швейцарии. Матч 1/8 финала Евро-2020 проходил на стадионе «Националь» в Бухаресте (Румыния). Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 3:3. Серия послематчевых пенальти закончилась со счетом 5:4 в пользу швейцарцев. Решающий пенальти в составе сборной Франции не забил Килиан Мбаппе.