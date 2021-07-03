После прививки Pfizer умер украинец. Минздрав начал расследование

В Винницкой области Украины произошла смерть 47-летнего мужчины через несколько часов после введения вакцины от коронавируса от компании Pfizer
- Второго июля в 18.02 (мск) была зафиксирована смерть 47-летнего мужчины. Прививка против COVID-19 была проведена мобильной бригадой в 13.45. В 17.00 у пациента появились жалобы на тошноту, потерю сознания. Была сразу вызвана экстренная медицинская помощь, которая провела реанимационные мероприятия. К сожалению, в 18.02 медики констатировали смерть мужчины, - говорится в сообщении минздрава Украины.
В течение первого часа после введения препарата у пациента не было замечено никаких неблагоприятных изменений.
- По информации департамента здравоохранения Винницкой области, мужчина получил прививку против COVID-19 вакциной Comirnaty/Pfizer-BioNTech. У пяти других человек, которые прививались из одного флакона с умершим, состояние удовлетворительное, - добавили в минздраве страны.
В настоящее время в министерстве выясняют все обстоятельства инцидента