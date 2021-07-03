После прививки Pfizer умер украинец. Минздрав начал расследование
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03.07
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После прививки Pfizer умер украинец. Минздрав начал расследование

12:55:467/3/2021Фото: Flickr
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У пациента появились жалобы на тошноту и потерю сознания. Через 4,5 часа он скончался.

В Украине после прививки погиб здоровый мужчина

В Винницкой области Украины произошла смерть 47-летнего мужчины через несколько часов после введения вакцины от коронавируса от компании Pfizer

- Второго июля в 18.02 (мск) была зафиксирована смерть 47-летнего мужчины. Прививка против COVID-19 была проведена мобильной бригадой в 13.45. В 17.00 у пациента появились жалобы на тошноту, потерю сознания. Была сразу вызвана экстренная медицинская помощь, которая провела реанимационные мероприятия. К сожалению, в 18.02 медики констатировали смерть мужчины, - говорится в сообщении минздрава Украины.

В течение первого часа после введения препарата у пациента не было замечено никаких неблагоприятных изменений.

- По информации департамента здравоохранения Винницкой области, мужчина получил прививку против COVID-19 вакциной Comirnaty/Pfizer-BioNTech. У пяти других человек, которые прививались из одного флакона с умершим, состояние удовлетворительное, - добавили в минздраве страны.

В настоящее время в министерстве выясняют все обстоятельства инцидента

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