У обвиняемого в мошенничестве депутата Морозова заберет мандат 8 июля заксобрание Новосибирской области
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У обвиняемого в мошенничестве депутата Морозова заберет мандат 8 июля заксобрание Новосибирской области

6:05:377/3/2021Фото: Заксобрание НСО
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Решение о лишении полномочий депутата Александра Морозова примут в связи с уголовным делом, возбужденным против него. Он курировал агитацию и пропаганду в региональном отделении "Единой России".

Морозова выведут из состава заксобрания

О том, что 8 июля на ближайшей сессии Заксобрания депутата Морозова лишат мандата стало известно из ее повестки.

- Прекратить досрочно полномочия депутата законодательного собрания Новосибирской области Морозова Александра Владимировича на основании его письменного заявления о сложении своих полномочий. Вывести Морозова Александра Владимировича из состава комитета законодательного собрания Новосибирской области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам, — говорится в пояснительной записке к повестке.

Первым пунктом в повестке 11-й сессии Законодательного собрания Новосибирской области значится прекращение полномочий депутата Александра Морозова, председателя строительного комитета областного парламента и одного из лидеров «"Единой России" в Новосибирской области. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 3 июня на него было заведено уголовное дело, его обвинили в мошенничестве.

О возможности досрочного прекращения полномочий депутата Морозова говорилось еще в июне 2021 года, но тогда во фракции "Единая Россия" сообщали, что он "принимает решение". Теперь, судя по повестке  сессии, решение принято.

По некоторым данным, в период с 2019 по 2020 год в компанию "Коченевский мясокомбинат", возглавляемую Морозовым, была направлена субсидия от государства в размере 41 млн рублей.

Деньги должны были быть освоены на строительство новых мощностей для предприятия, но обязательства исполнены не были. Государство получило ущерб в 15,9 млн рублей, которые Морозов уже вернул в казну.

Александр Морозов впервые был избран в областной парламент в 1997 году, возглавлял последовательно комитеты по аграрной политике, бюджету, строительству и ЖКХ. До самого возбуждения уголовного дела курировал агитацию и пропаганду в региональном отделении ЕР.

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