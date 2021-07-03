У обвиняемого в мошенничестве депутата Морозова заберет мандат 8 июля заксобрание Новосибирской области

О том, что 8 июля на ближайшей сессии Заксобрания депутата Морозова лишат мандата стало известно из ее повестки.
- Прекратить досрочно полномочия депутата законодательного собрания Новосибирской области Морозова Александра Владимировича на основании его письменного заявления о сложении своих полномочий. Вывести Морозова Александра Владимировича из состава комитета законодательного собрания Новосибирской области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам, — говорится в пояснительной записке к повестке.
Первым пунктом в повестке 11-й сессии Законодательного собрания Новосибирской области значится прекращение полномочий депутата Александра Морозова, председателя строительного комитета областного парламента и одного из лидеров «"Единой России" в Новосибирской области. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 3 июня на него было заведено уголовное дело, его обвинили в мошенничестве.
О возможности досрочного прекращения полномочий депутата Морозова говорилось еще в июне 2021 года, но тогда во фракции "Единая Россия" сообщали, что он "принимает решение". Теперь, судя по повестке сессии, решение принято.
По некоторым данным, в период с 2019 по 2020 год в компанию "Коченевский мясокомбинат", возглавляемую Морозовым, была направлена субсидия от государства в размере 41 млн рублей.
Деньги должны были быть освоены на строительство новых мощностей для предприятия, но обязательства исполнены не были. Государство получило ущерб в 15,9 млн рублей, которые Морозов уже вернул в казну.
Александр Морозов впервые был избран в областной парламент в 1997 году, возглавлял последовательно комитеты по аграрной политике, бюджету, строительству и ЖКХ. До самого возбуждения уголовного дела курировал агитацию и пропаганду в региональном отделении ЕР.