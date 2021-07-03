Выплаты на детей и льготы семьям: Какие законы вступили в силу с 1 июля 2021

В Государственной думе последнего созыва приняли ряд законов, направленный на поддержку россиян. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин рассказал, что из принятого наиболее значимо для граждан страны.
По его словам, с 2016 по 2021 год было принято 574 закона, направленных на улучшение социальной сферы, 109 из которых направлены на поддержку семей, родителей и защиту детей. Об итогах работы ГД России он выпустил пост в своем Telegram-канале.
1. Расширение программы маткапитала.
Была расширена и продлена до 2026 года программа материнского капитала: с 2020 года семьи могут получить маткапитал при рождении первенца (483 881 руб. 83 коп.), а при рождении второго ребенка маткапитал увеличивается (на 155 550 руб.)
Если родился второй ребенок и ранее право на маткапитал не возникало, то он составит 639 431 руб. 83 коп.
Программа продлится до 2026 года, сумма будет ежегодно индексироваться.
2. Новые выплаты беременным.
Будущие мамы, вставшие на учет в ранние сроки и находящиеся в трудной жизненной ситуации, будут получать новые выплаты. Их размер составит 50% прожиточного минимума для трудоспособного населения по региону. В среднем по стране это около 6 350 руб. Закон вступил в силу с 1 июля.
3. Поддержка неполных семей.
Неполным семьям с детьми от 8 до 17 лет, чей среднедушевой доход не выше прожиточного минимума в регионе, будет установлено ежемесячное пособие. Размер выплаты будет приравнен к половине детского регионального прожиточного минимума. В среднем по стране оно составит порядка 5 650 руб.
Закон также вступил в силу с 1 июля.
4. Больничные семьям с детьми до 7 лет.
Родители будут получать увеличенные больничные по уходу за ребенком до 7 лет - 100% среднего заработка независимо от стажа.
Сумма не будет зависеть от того, лечат ли ребенка в стационарных или амбулаторных условиях.
Максимальная стоимость дня на больничном в 2021 году составляет 2 434 руб.
Закон вступит в силу с 1 сентября.
5. Ежемесячные выплаты семьям, имеющим детей.
Семьи получают ежемесячное пособие на первого и второго ребенка до трех лет. Пособие на первого ребенка будет выплачиваться из федерального бюджета, на второго - из маткапитала.
Выплата положена семьям, чей средний доход за последние 12 месяцев менее двух прожиточных минимумов на человека в регионе.
6. Освобождение выплат от НДФЛ в связи с рождением детей.
Ежемесячные выплаты семьям в связи с рождением или усыновлением первого ребенка и ежемесячные выплаты из средств маткапитала в связи с появлением второго ребенка освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц. Были внесены изменения в Налоговый кодекс — расширен перечень доходов, не облагаемых НДФЛ.
7. Многодетные получат помощь на погашение ипотеки.
Родители, у которых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий или последующие дети, могут получить от государства 450 тыс. руб. на погашение ипотеки. Кредитный договор должен соответствовать установленным в программе требованиям. Недавно программа была расширена: теперь господдержку можно получить на погашение ипотеки, взятой на строительство дома, или покупку недвижимости с неотделимыми улучшениями и т. д.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", президент Владимир Путин накануне подписал закон о единовременной выплате в размере 10 000 рублей на каждого школьника в возрасте от 6 до 18 лет для подготовки к новому учебному году.
Напомним, что выборы нового состава Госдумы намечены на 19 сентября 2021 года.