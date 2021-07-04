Труп пенсионера обнаружили после пожара в Новосибирске: СК начал проверку
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Труп пенсионера обнаружили после пожара в Новосибирске: СК начал проверку

11:27:497/4/2021
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Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Погибшему было 74 года.

Пожар в жилом доме в Ленинском районе г. Новосибирска

По информации управления МЧС по Новосибирской области, поздним вечером в субботу в Новосибирске сгорел частный дом.
- 3 июля в 23:09 по ул. Пермитина в Ленинском районе Новосибирска произошел пожар в жилом доме. В результате пожара огнем повреждены отделка стен, потолка, пола, мебель, домашние вещи. Пожар ликвидирован в 03:23. На тушение привлекались 7 единиц техники и 22 человека личного состава, - уточнили в спасательном ведомстве.

В воскресенье стало известно, что при тушении пожара обнаружен труп пенсионера. Следственный комитет начал проверку.

-Следственным отделом по Ленинскому району Новосибирска управления СКР по Новосибирской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины, 1947 года рождения после пожара в доме по ул. Пермитина, 16. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем, - рассказали "Курьер. Среда. Бердск" в региональном управлении СКР 4 июля.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и причина смерти мужчины. Назначены необходимые экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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