Труп пенсионера обнаружили после пожара в Новосибирске: СК начал проверку

По информации управления МЧС по Новосибирской области, поздним вечером в субботу в Новосибирске сгорел частный дом.
- 3 июля в 23:09 по ул. Пермитина в Ленинском районе Новосибирска произошел пожар в жилом доме. В результате пожара огнем повреждены отделка стен, потолка, пола, мебель, домашние вещи. Пожар ликвидирован в 03:23. На тушение привлекались 7 единиц техники и 22 человека личного состава, - уточнили в спасательном ведомстве.
В воскресенье стало известно, что при тушении пожара обнаружен труп пенсионера. Следственный комитет начал проверку.
-Следственным отделом по Ленинскому району Новосибирска управления СКР по Новосибирской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины, 1947 года рождения после пожара в доме по ул. Пермитина, 16. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем, - рассказали "Курьер. Среда. Бердск" в региональном управлении СКР 4 июля.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и причина смерти мужчины. Назначены необходимые экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.