В топ-3 по пьяному вождению за неделю попал Бердск: Поставлен рекорд по поимке нетрезвых водителей в регионе

Новосибирские водители установили рекорд по пьяному вождению.
Как сообщили в управлении МВД по Новосибирской области, только за неделю были задержаны 93 водителя в состоянии опьянения - это рекордное количество пойманных за рулем нетрезвых автолюбилистов.
19 из 93 пьяных водителей попались полицейским повторно. Теперь их ждет уголовное наказание, которое в России ужесточили в отношении употребивших алкоголь перед поездкой.
Больше всего пьяных водителей было выявлено в Новосибирске - 32. В Бердске 9 выпивших сели за руль, в Новосибирском районе - 8, в Искитиме - 6.