В топ-3 по пьяному вождению за неделю попал Бердск: Поставлен рекорд по поимке нетрезвых водителей в регионе
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В топ-3 по пьяному вождению за неделю попал Бердск: Поставлен рекорд по поимке нетрезвых водителей в регионе

10:35:557/6/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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 19 из 93 пьяных водителей  попались полицейским повторно. Теперь их ждет уголовное наказание.

С 21 по 24 февраля в Новосибирской области проводились профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель»
В Бердске за неделю задержали 9 пьяных водителей

Новосибирские водители установили рекорд по пьяному вождению.

Как сообщили в управлении МВД по Новосибирской области, только за неделю были задержаны 93 водителя в состоянии опьянения - это рекордное количество пойманных за рулем нетрезвых автолюбилистов.

19 из 93 пьяных водителей  попались полицейским повторно. Теперь их ждет уголовное наказание, которое в России ужесточили в отношении употребивших алкоголь перед поездкой.

Больше всего пьяных водителей было выявлено в Новосибирске - 32. В Бердске 9 выпивших сели за руль, в Новосибирском районе - 8, в Искитиме - 6.

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