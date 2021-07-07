Спецвыпуск «Красная зона»: трещит от больных" вышел в газете "Курьер.Среда.Бердск" 7 июля 2021
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Спецвыпуск «Красная зона»: трещит от больных" вышел в газете "Курьер.Среда.Бердск" 7 июля 2021

8:00:097/7/2021Фото: "Курьер,Среда.Бердск"
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газета "Курьер.Среда.Бердск"
7 июля 2021 вышла газета "Курьер.Среда.Бердск"

7 июля 2021 вышла газета "Курьер.Среда.Бердск". В нем вы узнаете:


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  2. Меры против COVID-19: работающих без масок продавцов и официантов накажут
  3. Ковидные ужасы: огромные очереди, не хватает ни врачей, ни лекарств
  4. Рэм Волков - новый начмед ЦГБ
  5. Противопоказания и побочные эффекты вакцин от коронавируса: какую выбрать?
  6. Маска в кармане не защитит от covid-19: вирусолог ответил на главные вопросы
  7. История из первых уст: как умничка-врач из «красной зоны» спасла бердчанина
  8. Индийский штамм: как распознать у себя отличительные симптомы
  9. Заявление на новую детскую выплату одиноким родителям уже принимают
  10. За 15 млн рублей подлатают пятую часть из 4,7 км кладбищенской дороги
  11. Рухнул на дорогу бетонный столб: его сбила «шестерка»
  12. Как «воруют» воду: 400 относительно честных способов незаконной врезки
  13. Зияющую дыру на тротуаре после хлынувшей воды из-за порыва трубы залатают
  14. Поглощен мусором необитаемый остров Хреновый
  15. Авария на коллекторе: в Обское море часами лились нечистоты из канализации
  16. «Аудиовонь осточертела»: горожан бесит громкая и назойливая реклама
  17. Растекалось по реке близ Бердска маслянистое пятно
  18. Огромную кучу строительного мусора вывалили на пустыре в центре города
  19. «Это мини-ядерный взрыв»: как придумали убивать раковые клетки и метастазы без хирургии ученые
  20. Мы обязаны защищать права людей: в Бердске новый прокурор
  21. Назначен начальник отдела полиции
  22. Экстремальная жизнь девушки-мотоциклистки: ходила по гвоздям
  23. Кто управляет белоснежными яхтами за миллионы рублей у берегов Обского моря?
  24. Экс-военный и плотник работают в салоне красоты мастерами
  25. Казачий кадетский корпус станет центром кадетского образования
  26. Ставит на ноги людей и лечит остеохондроз кинезиолог

Покупайте свежий номер. И сообщите о нем своим родным, которые не читают интернет. Или купите газету и подарите им. 

Дорогие читатели! В апреле 2020 года из-за сложной ситуации с пандемией редакция «Курьер.Среда.Бердск» временно приостановила выпуск газеты. С июля мы начали выпуск, но пока по сокращенному варианту.

Следующий номер газеты выйдет 4 августа 2021 года.

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