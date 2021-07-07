Спецвыпуск «Красная зона»: трещит от больных" вышел в газете "Курьер.Среда.Бердск" 7 июля 2021

7 июля 2021 вышла газета "Курьер.Среда.Бердск". В нем вы узнаете:
- Еще одна касса по приему платежей ЖКХ открыта
- Меры против COVID-19: работающих без масок продавцов и официантов накажут
- Ковидные ужасы: огромные очереди, не хватает ни врачей, ни лекарств
- Рэм Волков - новый начмед ЦГБ
- Противопоказания и побочные эффекты вакцин от коронавируса: какую выбрать?
- Маска в кармане не защитит от covid-19: вирусолог ответил на главные вопросы
- История из первых уст: как умничка-врач из «красной зоны» спасла бердчанина
- Индийский штамм: как распознать у себя отличительные симптомы
- Заявление на новую детскую выплату одиноким родителям уже принимают
- За 15 млн рублей подлатают пятую часть из 4,7 км кладбищенской дороги
- Рухнул на дорогу бетонный столб: его сбила «шестерка»
- Как «воруют» воду: 400 относительно честных способов незаконной врезки
- Зияющую дыру на тротуаре после хлынувшей воды из-за порыва трубы залатают
- Поглощен мусором необитаемый остров Хреновый
- Авария на коллекторе: в Обское море часами лились нечистоты из канализации
- «Аудиовонь осточертела»: горожан бесит громкая и назойливая реклама
- Растекалось по реке близ Бердска маслянистое пятно
- Огромную кучу строительного мусора вывалили на пустыре в центре города
- «Это мини-ядерный взрыв»: как придумали убивать раковые клетки и метастазы без хирургии ученые
- Мы обязаны защищать права людей: в Бердске новый прокурор
- Назначен начальник отдела полиции
- Экстремальная жизнь девушки-мотоциклистки: ходила по гвоздям
- Кто управляет белоснежными яхтами за миллионы рублей у берегов Обского моря?
- Экс-военный и плотник работают в салоне красоты мастерами
- Казачий кадетский корпус станет центром кадетского образования
- Ставит на ноги людей и лечит остеохондроз кинезиолог
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Дорогие читатели! В апреле 2020 года из-за сложной ситуации с пандемией редакция «Курьер.Среда.Бердск» временно приостановила выпуск газеты. С июля мы начали выпуск, но пока по сокращенному варианту.
Следующий номер газеты выйдет 4 августа 2021 года.