Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 7 июля 2021 в России и мире

• Иван Купала
• Рождество святого Иоанна Предтечи, крестителя Господня
• Глобальный день прощения (Global Forgiveness Day)
• День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении
• День подсчёта камешков на мостовой
• День республики Северная Осетия
• День рождения авиалесоохраны РФ
• День шоколада (Chocolate Day) - США
• День макарон (National Macaroni Day) - США
• День клубничного мороженого «Сандэ» (National Strawberry Sundae Day) - США
• День «Говори правду» (Tell the Truth Day) - США
• День прогулки отца с дочерью (National Father Daughter Take a Walk Day) - США
• Праздник любви «Танабата» (Tanabata Festival) - Япония
• Фестиваль «Вкус Чикаго» (Taste of Chicago) - США
• День работника природно-заповедного дела - Украина
• День независимости - Соломоновы острова
• День дайв-бара (National Dive Bar Day) - США
• День всемирного наследия Джорджтауна (Georgetown World Heritage City Day) - Малайзия
• День Саба Саба (Saba Saba Day) - Танзания
• Именины у Антона, Ивана, Иакова, Никиты
• Иван Травник (Ярилино гулянье)
Важные события
1770 победа русского флота под командованием адмирала Спиридова в Чесменской битве в русско-турецкой войне 1768–1774 гг..
1807 заключение Тильзитского мира между Российской империей и наполеоновской Францией.
1835 в России резко ограничена автономия университетов, все руководство – в руках попечителей.
1859 в Петербурге открыт памятник Николаю I на Исаакиевской площади (скульптор П. Клодт, архитектор О. Монферран).
1881 впервые напечатана сказка «Пиноккио» (Рим, «Журнал для детей»).
1891 компания «Американ Экспресс» запатентовала дорожные чеки, послужившие прообразом современных кредитных карт.
1921 в советской России разрешено создавать частные предприятия с численностью работающих более 20 человек.
1932 ленинградский научно-исследовательский институт молочной промышленности впервые в стране разработал способ переработки молока в порошок.
1938 в Ленинграде опытным телецентром показан в эфире двухчасовой концерт. Это – первая в СССР телевизионная передача.
1946 в Ленинграде открыт Московский парк Победы.
1949 ленинградский суд приговорил трёх публицистов журналов «Звезда» и «Ленинград» к десяти годам тюрьмы каждого за «антисоветские статьи».
1953 на Пленуме ЦК КПСС завершилось слушание дела маршала Лаврентия Павловича Берия.
1983 приезд Саманты Смит в СССР.
1987 начался суд над тремя руководителями Чернобыльской АЭС, которых обвинили во взрыве.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend