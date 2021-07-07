Какой сегодня церковный праздник 7 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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07.07
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Какой сегодня церковный праздник 7 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:507/7/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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В традициях празднования этого торжества переплелись православные и народные традиции. В этот день в храмах проводят богослужения.

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Этот народный праздник посвящен памяти крестителя Иисуса Христа – Иоанна.

В традициях празднования этого торжества переплелись православные и народные традиции. В этот день в храмах проводят богослужения.

На берегах водоемов устраиваются народные гуляния. Люди разжигают ритуальные костры, поют песни и водят хороводы. Девушки и парни, держась, за руки прыгают через костер. В конце праздника сжигают чучело и уничтожают купальное деревце. Также в огонь принято бросать старые и ненужные вещи.

Если ночное небо усеяно звездами, то в этом году удастся хороший урожай овощей.

Запрещалось работать дома и в огороде, иметь дело с деньгами, пользоваться ножом и другими острыми предметами.

Приметы


  • Сильная роса в этот день обещает хороший урожай огурцов.
  • Дождливый день на Ивана, к плохому урожаю.
  • Если дождь заплачет, то через пять дней солнышко будет смеяться.
  • Град будет, если издали видны темные тучи, а за ними белые.
  • Цикады стрекочут – к жаре.

Источник: my-calend

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