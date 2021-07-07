Какой сегодня церковный праздник 7 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 7 июляРождество Иоанна Предтечи
Петров пост (Апостольский)
Преподобного Антония Дымского
Праведных отроков Иакова и Иоанна Менюжских
Народные праздники
Иван Купала
Этот народный праздник посвящен памяти крестителя Иисуса Христа – Иоанна.
В традициях празднования этого торжества переплелись православные и народные традиции. В этот день в храмах проводят богослужения.
На берегах водоемов устраиваются народные гуляния. Люди разжигают ритуальные костры, поют песни и водят хороводы. Девушки и парни, держась, за руки прыгают через костер. В конце праздника сжигают чучело и уничтожают купальное деревце. Также в огонь принято бросать старые и ненужные вещи.
Если ночное небо усеяно звездами, то в этом году удастся хороший урожай овощей.
Запрещалось работать дома и в огороде, иметь дело с деньгами, пользоваться ножом и другими острыми предметами.
Приметы
- Сильная роса в этот день обещает хороший урожай огурцов.
- Дождливый день на Ивана, к плохому урожаю.
- Если дождь заплачет, то через пять дней солнышко будет смеяться.
- Град будет, если издали видны темные тучи, а за ними белые.
- Цикады стрекочут – к жаре.
Источник: my-calend