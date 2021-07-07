Ночные сильные ливни с грозой 7 июля могут продолжится днем в Бердске
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Ночные сильные ливни с грозой 7 июля могут продолжится днем в Бердске

6:30:017/7/2021Фото: https://www.pxfuel.com/
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Ветер южный переходом на северный 5-10 м/с, местами порывы до 18 м/с.

Температура воздуха ночью +7, +12 °С, днем +18, +23 °С
Температура воздуха ночью +7, +12 °С, днем +18, +23 °С
Метеорологическая обстановка на 7 июля от МЧС: переменная облачность, ночью дожди, местами сильные, грозы, по северо-западу местами небольшие дожди, днем местами кратковременные дожди, грозы, ночью и утром местами туманы. Ветер южный переходом на северный 5-10 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью +7, +12 °С, днем +18, +23 °С.
Предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях: 7 июля  местами сохранится аномально жаркая погода с максимальными температурами +30 °С и выше. 06-09.07 местами ожидается высокая пожароопасность (4 класса).
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