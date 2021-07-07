Сборная Италии по пенальти обыграла сборную Испании в полуфинале Евро-2020 со счетом 4:2

Вчера, 6 июля, состоялся матч между сборными Испании и Италии в рамках 1\2 финала Чемпионата Европы по футболу. Игра прошла в столице Великобритании Лондоне на стадионе «Уэмбли». Победителем стала итальянская команда, обыграв соперника в серии пенальти. Основное и дополнительное время завершились вничью — 1:1. В серии пенальти точнее были итальянцы — 4:2.
Примечательно, что голы обеим командам принесли игроки «Ювентуса». На 60-й минуте открыл счет Федерико Кьеза. Альваро Мората сравнял результат на 80-й минуте. В дополнительное время счет не изменился. По пенальти победила Италия — 4:2 . Решающий промах допустил Мората, а последний пенальти забил Жоржинью.
Теперь во втором матче полуфинала сыграют Англия и Дании. И по результатам этого матча станет известно. Кто сразится за кубок Евро-2020. Кстати. Финал также пройдет в Лондоне.