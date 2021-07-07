Мусорные пакеты от компании «Mirpack» в Волгограде
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07.07
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Мусорные пакеты от компании «Mirpack» в Волгограде

9:01:447/7/2021Фото: meshki-optom-volgograd.ru
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После выполнения повседневных действий, всегда остается мусор.

mirpack
Компания «Mirpack» предлагает большой выбор мусорных пакетов

К примеру, приготовление еды часто оставляет за собой массу ошметков и упаковок от продуктов, которые постепенно скапливаются в одном месте. Мешки для мусора купить оптом можно на представленном ресурсе.

Особенности компании и ассортимент

Компания «Mirpack» предлагает большой выбор мусорных пакетов и других хозяйственных товаров. Мусорные пакеты в каталоге отличаются по следующим характеристикам:

  1. Объем. Этот параметр отвечает за размеры и габариты мешка. При определении этой характеристики опираются на размеры и объемы мусора. К примеру, для небольшого бытового мусора подходят мусорные пакеты, размером на 10-20 литров. Для строительных и габаритных конструкций подходят мешки, вместительностью 200 – 300 л. В каталоге есть мешки, объемом от 10 до 480 л.
  2. Материал. На выбор есть: ПСД, ПНД, ПВД.
  3. Толщина. Эта характеристика отвечает за плотность мешка. Размеры варьируются от 10 до 120 мм.
  4. Цвет. Компания «Mirpack» в Волгограде предлагает широкую цветовую палитру, начиная от стандартных белых и черных цветов, заканчивая яркими оттенками. Также в продаже есть прозрачные мешки.
  5. Дополнительная фурнитура. Для удобства мешки часто оборудуют завязками или ручками.
  6. Форма. Все товары представлены в виде пачек или рулонов.
  7. Тип. Кроме того, на выбор есть ароматизированные, БИО, строительные и хозяйственные мусорные мешки по выгодной цене.

Основные преимущества «Mirpack»:

  1. Большой опыт работы на рынке. Компания начала свою деятельность с 1998 года, и за все время работы стала №1 в России в этой сфере.
  2. Доставка по всей России. Поставщик поставляет товары в любой уголок России.
  3. Свой автотранспорт. Благодаря этому, товар доставляется максимально быстро.
  4. Регулярные скидки. В магазине постоянно предлагают акции, как для постоянных клиентов, так и к разовым заказам.

Компания «Mirpack» - популярных производитель хозяйственных товаров в России. Минимальный объем заказа – 1 коробка, а срок поставки – от 2-5 дней по Волгограду.

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