Маленьких мальчика и девочку напугал объятиями и странными разговорами мужчина в пиджаке в маршрутке №13 Бердска

Бердчанка Ирина Санникова призывает родителей учить своих детей звать на помощь. Поводом стал случай, произошедший во второй половине понедельника, 5 июля, в маршрутке №13 в Бердске.
Внимание пассажирки привлек один странный мужчина, лет 35, который в 30-градусную жару был одет в серый пиджак, плотные джинсы и закрытую обувь. Но не это было самым подозрительным, а его поведение. Самое странное началось тогда, когда в маршрутку зашел маленький мальчик и сел рядом с ним.
- Копаюсь я в сумке и боковым зрением вижу, как с задних мест к проходу двигается мальчишка. Продолжаю свою кипишь-деятельность, и слышу, как к мальчику обращается парень: мол садись. Что? Куда? Откуда? Мозг фиксирует и делает вывод: знакомые. И тут я заканчиваю и смотрю в сторону, а там мальчик уже сползает с сидения и явно, что они не знакомы. Этот парень рукой его обнимает за плечи и пытается придвинуть к себе. Я фотографирую и решаю спросить у мальчика, все ли у него нормально и не беспокоят ли его. Этот парень руку убирает и кладет на сиденье рядом с мальчишкой, прям к ноге, - сообщает Ирина в беседе с "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 7 июля.
Как только автобус остановился, мальчик пулей выскочил из автобуса на остановке “ДК”. Но на этом странный мужчина в пиджаке не остановил свои действия - на этой остановке зашло очень много людей, в том числе маленькая девочка, на вид лет 15-ти. Пассажир пропустил ее к окну и начал донимать расспросами.
- Девочка уже мечется, не знает куда деваться. Тут смотрю с задних рядов пробирается парень, треплет за плечо его и требует, чтобы он отстал от его девушки. Этот говорит, мол, сейчас выйдем и поговорим. В итоге встает перед остановкой “Магазин”, пробирается к водителю, устраивает скандал тому за то, что возит людей стоящими и выходит.
В личной беседе с редакцией “Курьер. Среда. Бердск”, Ирина рассказала подробности этого вопиющего случая.
Как вели себя дети?
- Мальчик был очень смущен, и он его сторонился, как только представилась возможность, он вскочил и выбежал, а девочка была очень напугана. В тот момент, когда он начал нарушать границы девочки своими расспросами, маршрутка была достаточно заполнена, и она металась, не зная, как оттуда выбраться. Потому что люди стояли очень плотно, поэтому невозможно было просто встать и выйти.
Станете ли Вы обращаться в полицию?
- Я считаю, что нужно обратиться в полицию. Потому что у меня у самой дети, и, честно говоря, ситуация достаточно вопиющая. То есть, так сложились обстоятельства, что за девочку вовремя вступился парень. Эта ситуация была не растянута на часы или несколько десятков минут, все это происходило быстро в течение нескольких минут, и если бы другой парень не вступился и не остановил его, то уже я бы обратилась к мужчине.
Как себя повел странный мужчина, когда ему сделали замечание?
- После того, как к нему подошел парень, этот мужчина сразу встал и вышел на следующей остановке. Причем, он успел поругаться с водителем за то, что он возит людей стоя. Я считаю, что нужно привлечь внимание к такой ситуации, чтобы люди были внимательными. Когда мы ехали, никто особо внимания на него не обращал. Потому что все думают, что насилие - это когда кричат “караул”, и тогда можно реагировать. Но, на самом деле, дети редко зовут на помощь, поэтому необходимо быть внимательными.
Психологи отмечают, что важно обращать внимание на поведение своих детей, если ребенок расстроен или закрывается в себе, это делает его легкой добычей для растлителей. Интересуйтесь его делами, расспрашивайте его о друзьях. Если друзей нет, постарайтесь помочь ребенку их найти. Помните, сила в количестве, и часто друзья очень выручают, когда у вас самих нет возможности быть рядом.
Напомним, как ранее сообщал портал "Курьер. Среда. Бердск", все произошло еще 22 мая. Тогда девочка вместе с подружкой пришла в магазин за чипсами. Уже на подходе к кассе к ним вплотную приблизился мужчина, присел и сунул руку одной из девочек между ног - обе девочки были в джинсах. Третьеклассница закричала от неожиданности и рассказала о произошедшем кассиру. Та обратилась к администратору, который незамедлительно вызвал полицию. Как рассказала мама девочки, ребенок сначала решила, что мужчина хочет украсть телефон.
Никто девочек из магазина не уводил и не насиловал. Ребенок и без того в шоке, а сейчас ей стали задавать лишние вопросы, - прокомментировала "Курьер. Среда. Бердск" Алла, отметив, что о случившемся ей рассказала замдиректора магазина по магазину. Злодей сразу же убежал.
Момент ЧП попал на видео. Оно стало доказательством того, что факт сексуального домогательства был.
Подозреваемого удалось задержать спустя пять дней. Ему предъявили обвинение по статье 132 УК РФ. В настоящее время 34-летний мужчина арестован. По предварительным данным, он страдает психическим заболеванием. Ему грозит до 20 лет колонии.