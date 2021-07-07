Бывшей жене Аршавина требуется срочная операция
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Бывшей жене Аршавина требуется срочная операция

5:19:537/7/2021Фото: instagram.com/arshavina_alisia_7/
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У Алисы Казьминой серьезные проблемы со здоровьем.

Бывшей жене Аршавина срочно нужны деньги на операцию и лечение

Бывшая жена Андрея Аршавина сообщила, что ей требуется срочное  хирургическое вмешательство. В программе «Андрей Малахов.Прямой эфир» Алиса Казьмина рассказала о своих проблемах — по словам журналистки у нее начали выпадать зубы, волосы, возникли проблемы с суставами.

Женщина обратилась за консультацией к нейрохирургу, которая заявила о срочности вмешательства, чтобы избежать негативных последствий.

- Сейчас я нуждаюсь в операции, мне, может быть, неделя-две осталась. Я либо погибну, либо у меня будет операция. Но я выбираю вопрос переселения детей, нежели хлопоты о здоровье, — рассказала журналистка.

Казьмина отметила, что для проведения сложной и опасной операции нужны «сильные специалисты».

Ранее стало известно что у бывшей жены футболиста и матери его ребенка Есении отсудили загородный дом. Мать Андрея Аршавина подала в суд с требованием отдать ей недвижимость, на что было принято решение об удовлетворении требования истицы.

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