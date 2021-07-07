Бывшей жене Аршавина требуется срочная операция

Бывшая жена Андрея Аршавина сообщила, что ей требуется срочное хирургическое вмешательство. В программе «Андрей Малахов.Прямой эфир» Алиса Казьмина рассказала о своих проблемах — по словам журналистки у нее начали выпадать зубы, волосы, возникли проблемы с суставами.
Женщина обратилась за консультацией к нейрохирургу, которая заявила о срочности вмешательства, чтобы избежать негативных последствий.
- Сейчас я нуждаюсь в операции, мне, может быть, неделя-две осталась. Я либо погибну, либо у меня будет операция. Но я выбираю вопрос переселения детей, нежели хлопоты о здоровье, — рассказала журналистка.
Казьмина отметила, что для проведения сложной и опасной операции нужны «сильные специалисты».
Ранее стало известно что у бывшей жены футболиста и матери его ребенка Есении отсудили загородный дом. Мать Андрея Аршавина подала в суд с требованием отдать ей недвижимость, на что было принято решение об удовлетворении требования истицы.