Вознаграждение в полмиллиона рублей за информацию о пропавшей 8-летней Насти Муравьевой пообещал губернатор Тюмени
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Вознаграждение в полмиллиона рублей за информацию о пропавшей 8-летней Насти Муравьевой пообещал губернатор Тюмени

4:58:067/7/2021Фото: pixabay
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Ребенок пропал ещее 30 июня около девяти часов вечера.

Девочка пропала еще неделю назад

30 июня в Тюмени пропала 8-летняя девочка. Около девяти вечера она вышла погулять и больше домой не возвращалась. Следователи возбудили по факту пропажи ребенка уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство малолетнего").

После этого губернатор Тюменской области Александр Моор объявил о награде в 500 тыс. рублей за предоставление информации, способствующей поиску пропавшей. Об этом он рассказал в своем профиле в Инстаграм.

- Мы провели оперативное совещание с руководством областного следственного комитета и полиции по розыску Насти Муравьевой. Приняли решение объявить награду за помощь в поисках девочки. Обращаюсь к вам официально: от лица правительства Тюменской области гарантирую вознаграждение 500 тыс. рублей за предоставление значимой информации, - говорится в сообщении.

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