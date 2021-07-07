Вознаграждение в полмиллиона рублей за информацию о пропавшей 8-летней Насти Муравьевой пообещал губернатор Тюмени

30 июня в Тюмени пропала 8-летняя девочка. Около девяти вечера она вышла погулять и больше домой не возвращалась. Следователи возбудили по факту пропажи ребенка уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство малолетнего").
После этого губернатор Тюменской области Александр Моор объявил о награде в 500 тыс. рублей за предоставление информации, способствующей поиску пропавшей. Об этом он рассказал в своем профиле в Инстаграм.
- Мы провели оперативное совещание с руководством областного следственного комитета и полиции по розыску Насти Муравьевой. Приняли решение объявить награду за помощь в поисках девочки. Обращаюсь к вам официально: от лица правительства Тюменской области гарантирую вознаграждение 500 тыс. рублей за предоставление значимой информации, - говорится в сообщении.