Дочь погибшего в Оке в ДТП на трассе под Искитимом Андрея Плугатыря добивается сурового наказания для виновницы аварии

4 июля в Искитиме произошла страшная авария. Там, 25-летняя Татьяна И. за рулем Hyundai Creta на дороге в сторону села Улыбино выехала на встречку и врезалась в ехавшую на встречу "Оку". За рулем бордовой "Оки" находился 49-летний Андрей Плугатырь. В результате столкновения, водитель Оки от полученных травм скончался на месте, а женщина и ребенок 2017 года рождения, которые находились в иномарке, госпитализированы с различными степени тяжести травмами.
Похороны погибшего мужчины состоялись вчера, 6 июля. Его дочь, Ольга Вершинина никак не может поверить в случившееся и требует самого сурового наказания для виновницы авариия.
- Из-за этой особы погиб мой папа! Я сделаю все, чтобы ты понесла наказание! Может меня будут осуждать, но его ждали дома, - так написала Ольга Вершинина в соцсетях Искитима.
Дочка погибшего вспоминает, как все происходило в день трагедии.
- Папа в этот день вел себя иначе. Сразу поехал на кольцо, хотя обычно объезжает магазин "Быстроном". Примерно через час позвонила мама, сказала, что он погиб в аварии. Так случилось, что пожарным работает наш знакомый. Именно он узнал папину машину - она была такая одна в селе. Я тут же приехала на место трагедии. Меня не пустили к нему.
Она намерена до последнего добиваться наказания для девушки, которая была за рулем иномарки.
- С нами сначала связался муж девушки, а потом она с предложением оплатить все расходы на похороны, но мы не принимали ничего. Она мне папу что ли вернет? Нет, не вернет. Мы действительно будем подавать в суд и не дадим остановить дело. Завтра мы пойдем подавать заявление. Хотим добиться уголовного дела. Какого наказания хочу для нее? Самого, наверное, жесткого. Знаю, что в машине ребенок находился. Ребенка было жалко, но у нас свое горе. У папы на днях должна родиться еще одна внучка. Он очень ее ждал. Младшая сестра, которая беременна, постоянно плачет, просто плачет и все, - говорит Ольга.
Отметим, что погибшего мужчину хоронили в закрытом гробу.