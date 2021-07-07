Родственникам пассажиров и членов экипажа разбившегося Ан-26 на Камчатке выплатят по 3,5 млн рублей
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Родственникам пассажиров и членов экипажа разбившегося Ан-26 на Камчатке выплатят по 3,5 млн рублей

5:41:217/7/2021Фото: СК РФ
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По три с половиной миллиона рублей получат за каждого погибшего от страховой компании, авиапредприятия и правительства региона.

Все находившиеся в самолете АН-26 люди погибли

Во вторник 6 июля на заседании у губернатора Камчатского края Владимира Солодова, проведенного из-за крушения самолета АН-26, был рассмотрен порядок и размеры выплат для родственников погибших в авиакатастрофе, об этом сообщили на сайте Камчатского края.

- От правительства Камчатского края будет оказана помощь в размере 500 тысяч рублей на каждого человека, находившегося на борту самолета. Надеемся, что по линии федерального бюджета помощь тоже будет оказана, - заявил Владимир Солодов.

В свою очередь Алексей Храбров, возглавляющий АО «Камчатское авиационное предприятие» заявил о том, что все летевшие на потерпевшем крушение самолете были застрахованы.

- Родственникам пассажиров страховая компания выплатит по 2,025 миллиона рублей, еще один миллион рублей родным погибших пассажиров выплатит АО «Камчатское авиационное предприятие». Сумма страховой выплаты родственникам членов экипажа составит один миллион рублей.  Сейчас на авиапредприятии выделен специальный номер для связи с родственниками погибших, узнать всю необходимую информацию можно по телефону 8-924-687-80-87.  Авиакомпания взяла на себя при необходимости расходы по доставке родственников пассажиров в Палану, также все организационные мероприятия по встрече, размещению и питанию родных, - заявил Алексей Храбров.

Всем родственникам погибших будет оказана психологическая помощь, а при необходимости и медицинская. В регионе объявлен трехдневный траур из-за гибели 28 человек, разбившихся в самолете АН-26 на Камчатке.

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