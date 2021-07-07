"Мой сын хотел тебе морду набить": Разъяренная пассажирка Яндекс. Такси угрожает глухонемому водителю

Появилась еще одна последовательница «Вези меня, мразь», на этот раз в Новосибирске. 6 июля пассажирка такси вместо того, чтобы заплатить глухонемому водителю, начала его избивать и оскорблять. Водитель снял весь скандал на видео, которое потом появилась в группе АСТ-54 социальной сети Вконтакте. На кадрах видно, пассажирка ведёт себя очень агрессивно, нецензурно выражается, а в конце несколько раз пинает водителя. Также он сообщил. Что от женщины пахло алкоголем.
На следующее утро пассажирка, придя в себя, осознала, что произошло и написала сообщения с извинениями таксисту, но потом вновь начала оскорблять. Она пишет, что он «всё извратил» и присвоил себе 500-рублёвую купюру, которую она выронила в салоне. Анна требует от Дмитрия опровержения публикации: «У меня рейтинг в Яндексе 5!!!! Я добьюсь, чтобы убрали публикацию».
Примечательно, что большинство жителей Новосибирска поддержали таксиста, который, к слову, имеет единственный заработок – это работа в такси. С такими надо как в авиаперелетах делать, накосячил, отказ от перевозки. А то посади такую мадам брошкину и терпи закидоны от нее», «Искренне жалко парня хотя видно человек не опуская рук старается жить зарабатывать», «Терпения и удачи тебе. Все равно хороших людей больше!», «Ездила с этим водителем. Водитель вежливый, внимательный на дороге».
Компания Яндекс взяла эту ситуацию на особый контроль, а полиция города намерена разобраться, что же произошло на самом деле, несмотря на то, что заявления никто не писал.