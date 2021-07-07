"Мой сын хотел тебе морду набить": Разъяренная пассажирка Яндекс. Такси угрожает глухонемому водителю
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
07.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

"Мой сын хотел тебе морду набить": Разъяренная пассажирка Яндекс. Такси угрожает глухонемому водителю

5:30:007/7/2021Фото: АСТ-54
0

Женщина избила таксиста и оскорбила его, а теперь требует опровержения.

В Новосибирске пассажирка напала на таксиста

Появилась еще одна последовательница «Вези меня, мразь», на этот раз в Новосибирске. 6 июля пассажирка такси вместо того, чтобы заплатить глухонемому водителю, начала его избивать и оскорблять. Водитель снял весь скандал на видео, которое потом появилась в группе АСТ-54 социальной сети Вконтакте. На кадрах видно, пассажирка ведёт себя очень агрессивно, нецензурно выражается, а в конце несколько раз пинает водителя. Также он сообщил. Что от женщины пахло алкоголем.

На следующее утро пассажирка, придя в себя, осознала, что произошло и написала сообщения с извинениями таксисту, но потом вновь начала оскорблять. Она пишет, что он «всё извратил» и присвоил себе 500-рублёвую купюру, которую она выронила в салоне. Анна требует от Дмитрия опровержения публикации: «У меня рейтинг в Яндексе 5!!!! Я добьюсь, чтобы убрали публикацию».

Примечательно, что большинство жителей Новосибирска поддержали таксиста, который, к слову, имеет единственный заработок – это работа в такси. С такими надо как в авиаперелетах делать, накосячил, отказ от перевозки. А то посади такую мадам брошкину и терпи закидоны от нее», «Искренне жалко парня хотя видно человек не опуская рук старается жить зарабатывать», «Терпения и удачи тебе. Все равно хороших людей больше!», «Ездила с этим водителем. Водитель вежливый, внимательный на дороге».

Компания Яндекс взяла эту ситуацию на особый контроль, а полиция города намерена разобраться, что же произошло на самом деле, несмотря на то, что заявления никто не писал.

Женщина написала водителю

Не выдержала: Меньшова высказалась после смерти отца
Раскрыты детали погибшей в Ан-26
Отличная новость для россиян от Сбербанка
Реакция Франции на новый закон России
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Что на самом деле произошло с Меньшовым за 13 дней до смети
Всех привитых «Спутником V» предупредили: что их может ожидать
Перенес COVID легко, а потом умер: детали смерти Меньшова
Минздрав РФ сделал предупреждение всем привитым «Спутником V»
вези меня мразьконфликт в таксиизбили таксиста
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как поступать с такими пассажирами?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

С Днём семьи, любви и верности 8 июля: уникальные открытки и поздравления для самых счастливых
5:20:46 7/7/2021
С Днём семьи, любви и верности 8 июля: уникальные открытки и поздравления для самых счастливых
Бердск"У нее 22 недели, муж дома лежит с ковидом": Беременная пожаловалась на зараженную в очереди женской консультации ЦГБ Бердска
5:20:36 7/7/2021
"У нее 22 недели, муж дома лежит с ковидом": Беременная пожаловалась на зараженную в очереди женской консультации ЦГБ Бердска
Бывшей жене Аршавина требуется срочная операция
5:19:53 7/7/2021
Бывшей жене Аршавина требуется срочная операция
Дочь погибшего в Оке в ДТП на трассе под Искитимом Андрея Плугатыря добивается сурового наказания для виновницы аварии
5:13:24 7/7/2021
Дочь погибшего в Оке в ДТП на трассе под Искитимом Андрея Плугатыря добивается сурового наказания для виновницы аварии
Вознаграждение в полмиллиона рублей за информацию о пропавшей 8-летней Насти Муравьевой пообещал губернатор Тюмени
4:58:06 7/7/2021
Вознаграждение в полмиллиона рублей за информацию о пропавшей 8-летней Насти Муравьевой пообещал губернатор Тюмени
БердскКогда 22 сироты и медики Бердска переедут в выкупленную бизнесменом Голубевым заброшку Минобороны, стало известно
4:57:52 7/7/2021
Когда 22 сироты и медики Бердска переедут в выкупленную бизнесменом Голубевым заброшку Минобороны, стало известно
На ИВЛ находится дочка убитой мамы на берегу Обского моря под Искитимом: Знакомая на Suzuki GrandVitara наехала на палатку с детьми
4:45:25 7/7/2021
На ИВЛ находится дочка убитой мамы на берегу Обского моря под Искитимом: Знакомая на Suzuki GrandVitara наехала на палатку с детьми
Военный корабль ВМС Испании вошел в акваторию Черного моря
4:30:57 7/7/2021
Военный корабль ВМС Испании вошел в акваторию Черного моря
БердскШокирована критично низким количеством антител после вакцинации против коронавируса жительница Бердска. История из первых уст
4:19:58 7/7/2021
Шокирована критично низким количеством антител после вакцинации против коронавируса жительница Бердска. История из первых уст
На Камчатке нашли тела 19 погибших из 28 при крушении Ан-26. Новые подробности трагедии
4:19:12 7/7/2021
На Камчатке нашли тела 19 погибших из 28 при крушении Ан-26. Новые подробности трагедии