Роспотребнадзор после фекальной аварии разрешил купаться на пляжах Обского моря в Бердске и Академгородке

В Советском районе Новосибирска на пляже «Звезда» с 1 июля был запрет на купание, которому не очень следовали местные жители во время аномальной для города жары. Теперь официально разрешено плавать в воде, пробы которой стали показывать нормальные значения.
В воды Обского моря ранее попали отходы из канализационного коллектора Бердска, который прорвало на границе с Новосибирском. 7 июля руководство пляжа сообщило в соцсетях, что купаться можно.
- Парк не закрывался на эти дни, продолжал работать, люди приходили и все равно купались. Теперь купаться разрешили официально, так как пробы воды оказались нормальными, сейчас мы работаем в штатном режиме. В пробах воды опасных возбудителей не обнаружено, - сообщили в администрации пляжа со ссылкой на руководителя отдела ГО и ЧС Юрия Перязева.
Посетители пляжа на себя брали ответственность за состояние своего здоровья после нахождения в загрязненной воде, сотрудники парка предупреждали отдыхающих об опасности нахождения в воде, однако, не на всех это действовало.
«Центральный» пляж пока не получил разрешения, однако в администрации сообщили, что оно может быть выпущено уже скоро.
В Обском море нельзя было купаться почти неделю из-за коммунальной аварии — 1 июля, прорвало канализацию, и нечистоты в большом количестве попали в Новосибирское водохранилище.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", муниципальный Комбинат бытовых услуг сутки устранял аварию.
То, что вода в море чистая, подтвердил и директор КБУ Анатолий Пронюшкин. Забор воды в месте стока, проведенный Роспотребнадзором, не выявил наличия опасных веществ. По его словам, по пути вода отфильтровалась и в водохранилище попадала уже чистой.
"Курьер. Среда. Бердск" сообщал, что разрешение на открытие получили все бердские пляжи, кроме пляжа "На камнях", где пока нет матроса-спасателя.