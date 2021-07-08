Смерть принца Филиппа: как ее пережила Королева Елизавета
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Смерть принца Филиппа: как ее пережила Королева Елизавета

3:00:317/8/2021,Мария РодченковаФото: pixabay.com
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Как заявил один из сыновей Елизаветы, она тяжело перенесла потерю человека, с которым провела более 70 лет своей жизни.

Принц Филипп отличался чувством юмора, который порой переходил грань и был неполиткорректным

Принц Филипп ушел на тот свет в апреле этого года, что стало ударом не только для королевской семьи и британских подданных, а также всего мира. О причинах смерти супруга Королевы, о том, как она пережила его смерть - в нашем материале.

По сообщению британских изданий, причиной смерти Принца не является коронавирус или осложнения после него, также на это не повлияла перенесенная ранее операция на сердце. Супруг Королевы скончался по естественным причинам из-за своего возраста - ему уже было 99 лет и оставалось около двух месяцев до столетия. В феврале этого года Филиппа клали в больницу по состоянию здоровья. По заявлению анонимного источника, он очень хотел покинуть больницу, чтобы спокойно умереть дома. Этот же аноним поведал прессе, что в последние дни Принц много читал, отдыхал в саду, общался с близкими людьми. Он также отказывался от всяческой помощи, сам одевался и принимал пищу. Когда состояние его здоровья стало резко ухудшаться, Королева не разрешила везти его в больницу и все время проводила у его постели. Поэтому он в спокойствии скончался дома.

Похороны транслировались по телевидению, однако на них пустили только некоторых членов королевской семьи из-за ограничительных мер, связанных с коронавирусом. Сообщалось, что сам Принц хотел тихие, скромные похороны. В этот день по телевидению кроме трансляции показывали репортажи о жизни покойного, звучала траурная музыка.

Как заявил один из сыновей Елизаветы, она тяжело перенесла потерю человека, с которым провела более 70 лет своей жизни. Известно, что Принц во всем ее поддерживал, сопровождал во всех путешествиях, у них были счастливые отношения, в результате которых на свет появилось четверо детей. После потери мужа, Елизавета ответила благодарностью всем, кто выразил ей свое сочувствие и отправила открытки. Она также приняла месячный траур.

По словам экспертов, из-за своего стойкого, решительного и делового характера Королева не сможет показывать эмоции на людях, поэтому произошедшее переживает глубоко внутри. Ее биограф сообщил прессе, что из-за пандемии коронавируса супруги находились на изоляции и могли посвящать много времени друг другу, чего не было раньше за счет напряженного графика монарха. Кроме этого, вскоре после кончины Филиппа, умер щенок корги, который был подарен Елизавете. В СМИ писали, что для нее удар стал двойным.

Принц Филипп отличался чувством юмора, который порой переходил грань и был неполиткорректным. Так, он шутил над жителями бывших британских колоний и даже над инвалидами. На острове Танна в одном из племен образовалось настоящее религиозное движение, которое чтит Филиппа как Бога и поклоняется ему. Сам Принц долгое время не знал об этом, но позже послал на остров свою фотографию.

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