Что необходимо учитывать при квартирной переезде

Что необходимо учитывать при квартирной переездеСмена места жительства - это не прогулка по парку. Независимо от того, переезжаете ли вы сами или нанимаете для этого транспортно-экспедиторскую компанию - существует множество других вопросов, которые вам необходимо учитывать при переезде.
Переезд домой с планировщикомЧтобы квартирный переезд прошел гладко, имеет смысл составить контрольный список переезда. Этот список должен содержать все важные приготовления и формальности.
Важно, чтобы все работы выполнялись "под ключ". Помимо рытья котлованов, планировочных работ, рытья траншей компания могла сделать выемку и вывоз грунта. Вывоз производился на собственном автотранспорте.
Планируйте переездАрендуйте экспедитора и вы сэкономите много времени. С другой стороны, когда приедут профессионалы, это будет стоить значительно дорого. Важно, чтобы при демонтаже всей встроенной мебели, рабочие могли работать без лифта — и это не влияло на стоимость. Если хотите сэкономить, наймите помощников.
Уборка и упаковкаАльтернатива транспортным компаниям: привлекайте грузчиков с помощью студенческой экспресс-службы или онлайн-порталов, где помощники продают их труд.
Воспользуйтесь возможностью и воспользуйтесь услугой вывоза мусора перед переездом. В шкафах, в подвале или на полу наверняка скопились вещи, которые вам больше не нужны.
Сортировка вещей и вывоз мусораКогда мусор рассортирован, необходимость в перемещении ящиков также может быть спланирована намного лучше.
Коробки для перевозки различных размеров, в том числе для одежды, компьютеров и громоздких предметов, можно приобрести в хозяйственных магазинах или взять взаймы у экспедитора, смотрите характеристики грузовых автомобилей на сайте и объемом от 8 до 20 кубов .