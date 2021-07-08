Вкусные и быстрые малосольные огурчики

В июле дачники часто уже собирают достаточный урожай огурцов, которые уже можно пустить на засолку.
Привычный бабушкин рецепт
Что нужно:
Огурцы хорошо промойте, срежьте кончики с обоих сторон и выдержите в воде часа 2. Приготовьте чеснок и листья - промойте и очистите. Огурцы для лучше просолки можно наколоть вилкой в нескольких местах. Половину листьев положите на дно кастрюли. Лучше брать эмалированную или из нержавеющей стали. Выложите огурцы, сверху укройте оставшимися листьями, положите чеснок. Часть воды вскипятите с солью, чтобы она разошлась в воде полностью, разбавьте оставшейся водой. Остудите. Заливать огурцы остывшим рассолом. 10 часов выдерживаем на кухне, потом еще 24 часа в холодильнике. Огурцы готовы.
Очень скорый рецепт
Что нужно:
Огурцы хорошо промыть, срезать кончики, разрезать вдоль или на 4 части вдоль, если огурцы крупные. Укроп нарезать не мелко, чеснок пропустить через пресс. Укроп, чеснок, перец и соль смешать. Можно делать без перца, если вы не любите острое.
Огурцы сложить в пакет, засыпать смесью укропа, соли и чеснока, влить в пакет уксус. Его тоже можно не добавлять, если он вам не нравится. Пакет завязать, положить в холод на пару часов. Огурцы готовы. Если они мельче - будут готовы еще быстрее - можно пробовать на готовность.