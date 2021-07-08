Вкусные и быстрые малосольные огурчики
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Вкусные и быстрые малосольные огурчики

10:20:357/8/2021Фото: pixabay
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Представляем вам два рецепта вкусных и хрустящих огурчиков. Классический и очень быстрый - в пакете.

огурцы
Уже пошли первые урожаи огурчиков

В июле дачники часто уже собирают достаточный урожай огурцов, которые уже можно пустить на засолку.

Привычный бабушкин рецепт

Что нужно:


Огурцы хорошо промойте, срежьте кончики с обоих сторон и выдержите в воде часа 2. Приготовьте чеснок и листья - промойте и очистите. Огурцы для лучше просолки можно наколоть вилкой в нескольких местах. Половину листьев положите на дно кастрюли. Лучше брать эмалированную или из нержавеющей стали. Выложите огурцы, сверху укройте оставшимися листьями, положите чеснок. Часть воды вскипятите с солью, чтобы она разошлась в воде полностью, разбавьте оставшейся водой. Остудите. Заливать огурцы остывшим рассолом. 10 часов выдерживаем на кухне, потом еще 24 часа в холодильнике. Огурцы готовы.

Очень скорый рецепт

Что нужно:

Огурцы хорошо промыть, срезать кончики, разрезать вдоль или на 4 части вдоль, если огурцы крупные. Укроп нарезать не мелко, чеснок пропустить через пресс. Укроп, чеснок, перец и соль смешать. Можно делать без перца, если вы не любите острое.

Огурцы сложить в пакет, засыпать смесью укропа, соли и чеснока, влить в пакет уксус. Его тоже можно не добавлять, если он вам не нравится. Пакет завязать, положить в холод на пару часов. Огурцы готовы. Если они мельче - будут готовы еще быстрее - можно пробовать на готовность.

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