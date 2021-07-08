Audi Q7 сбил насмерть 5-летнего мальчика на самокате: Он переходил дорогу с матерью по "зебре" в Новосибирске
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Audi Q7 сбил насмерть 5-летнего мальчика на самокате: Он переходил дорогу с матерью по "зебре" в Новосибирске

7:07:027/8/2021Фото: pixabay.com
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По результатам освидетельствования, алкогольного опьянения у водителя не обнаружено, уточнили в полицейском ведомстве. Смертельное ДТП произошло в Академгородке.

Ребенка на самокате насмерть задавил автомобиль

В Новосибирске проводится проверка по факту ДТП, в котором погиб ребенок, сообщили вечером 8 июля в управлении МВД по Новосибирской области.

Как стало известно,  в 15.40 четверга в Советском районе Новосибирска 56-летний водитель на автомобиле Audi Q7 при повороте у дома №32 по ул. Терешковой в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на ребенка 2016 года рождения. Мальчик переезжал проезжую часть на самокате в сопровождении матери. От полученных травм ребенок скончался.

По результатам освидетельствования, алкогольного опьянения у водителя не обнаружено, уточнили в полицейском ведомстве.

На месте смертельного ДТП работают инспекторы ГИБДД и следователи полиции. Прибыло руководство городской госавтоинспекции и отдела полиции №10 «Советский». Выясняются обстоятельства произошедшего, проводятся необходимые следственные действия, по окончании которых будет принято решение.

-Пересекать проезжую часть необходимо в зоне пешеходного перехода, предварительно убедившись в безопасности движения. При этом, настоятельно рекомендуется при передвижении по пешеходному переходу лицам, передвигающимся с помощью средств индивидуальной мобильности, спешиться и вести данное устройство рядом или перенести его на руках. Родителям необходимо в этот момент вести своих детей за руку, - напомнили в региональном главке МВД.

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