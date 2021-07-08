Самые благоприятные дни для дачных работ в июле 2021 года по лунному календарю
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Самые благоприятные дни для дачных работ в июле 2021 года по лунному календарю

11:20:417/8/2021Фото: pxhere
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В июле 2021 года много благоприятных дней. Таким днями являются не только дни прибывающей луны, но и тогда, когда луна, пусть и убывающая, проходит по очень плодородным знакам зодиака.

перец
В июле будет много благоприятных дней

Во второй месяц лета дачники уже не спешат с работами на огороде. Нет срочных видов посадок и пересадок. Вся рассада по большому счету уже высажена. Но в некоторых регионах дачники умудряются высаживать рассаду по второму кругу, чтобы собрать еще один урожай уже перед началом холодной осени.

В июле 2021 года много благоприятных дней. Таким днями являются не только дни прибывающей луны, но и тогда, когда луна, пусть и убывающая, проходит по очень плодородным знакам зодиака. Такими днями в июле станут: 4-5, 13-15, 16-17, 19, 22-23, 27-28 и 31-е июля.

Давайте посмотрим, в какие дни лучше высаживать определённые виды культур.


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