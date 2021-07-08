За комментарий о 80% вакцинированных пациентов в "красной зоне" будут судить жительницу Челябинска

Жительница Челябинска привлечена к ответственности за комментарий в соцсети. Она написала, что в больнице, в «красной зоне», работает ее подруга и видит, что там много пациентов с коронавирусом, сделавших себе прививку.
- Якобы, по словам ее знакомой, 80% попавших в "красную зону" были привиты от коронавируса. На самом деле никакой знакомой у нее не оказалось, - передает "Интерфакс".
В полиции не раскрыли суть комментария, но заявили, что нарушительница 1982 года рождения не смогла подтвердить изложенную информацию.
Комментарий был обнаружен при мониторинге социальных сетей. На нарушительницу был составлен административный протокол за злоупотребление свободой массовой информации и ей грозит штраф в сумме от 30 тысяч до 100 тысяч рублей.
Дело будет рассмотрено Тракторозаводским районным судом Челябинска.