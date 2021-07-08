За фальшивые QR-коды возбудили первое уголовное дело в Москве и полсотни за поддельные сертификаты о вакцинации

В столице начали действовать «специалисты» предлагающие свои услуги тем, кто не желает вакцинироваться. Первое уголовное дело о поддельном QR-коде заведено на покупателя фальшивки — об этом рассказал Павел Милованов, возглавляющий управление организации дознания ГУ МВД по Москве.
- Нами вчера было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") по факту приобретения несуществующего QR-кода, - рассказал Милованов на пресс-конференции.
По словам Милованова, подозреваемый приобрел фальшивый QR-код за 9 тысяч рублей, также в настоящее время в ведомстве проверяются материалы по поддельным кодам - их очень много. За покупку QR-кода по данной статье может грозит до 2 лет лишения свободы.
В МВД пояснили, что мужчина пришел в полицию с заявлением о том, что решил купить код, а продавец пропал.
- После чего перевел на указанный последним банковский счет 9 тыс. рублей, однако услугу так и не получил, - сообщили в полиции.
Мошенника сейчас разыскивают. Также Милованов сообщил, что в настоящее время возбуждены уголовные дела за подделку сертификатов о вакцинации и ПЦР-тестов.
- Надо отметить то, что цель состоит не в том, чтобы возбудить как можно большее количество уголовных дел, а все-таки в том, чтобы установить полную цепочку от момента изготовления этих сертификатов до непосредственного сбыта и приобретения их гражданами, - пояснил Милованов.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в Новосибирской области не исключают введения пропускного режима в общественные места по QR-коду, если на это даст согласие Роспотребнадзор. Об этом 8 июля на брифинге заявил глава минздрава Константин Хальзов.