Талибы прилетели в Москву на переговоры
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Талибы прилетели в Москву на переговоры

10:16:557/8/2021Фото: https://www.piqsels.com/
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Делегация состоит из четырех человек. "Делегацию возглавляет шейх Шахабуддин Делавар", - отметил он.

В последний раз делегация движения "Талибан" посещала Москву в марте для участия в заседании расширенной "тройки"
В последний раз делегация движения "Талибан" посещала Москву в марте для участия в заседании расширенной "тройки"

Делегация катарского политического офиса движения "Талибан" (запрещено в РФ) находится в Москве. Об этом сообщил ТАСС в четверг официальный представитель политофиса Мохаммад Сохаил Шахин.

-Да, я подтверждаю, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Шахин сообщил, что делегация состоит из четырех человек. "Делегацию возглавляет шейх Шахабуддин Делавар", - отметил он.

В последний раз делегация движения "Талибан" посещала Москву в марте для участия в заседании расширенной "тройки" (РФ, США, Китай, Пакистан) по урегулированию в Афганистане.

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