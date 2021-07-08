Путин отменил запрет перелетов на курорты Египта: Указ действует с 8 июля 2021 года

Президент России Владимир Путин подписал 8 июля указ, отменяющий запрет на пассажирские перелетов из России в курортные города Египта. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Указ также отменяет рекомендации туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи россиянам путевок на курорты Египта и вступает в силу с момента подписания.
"Признать утратившим силу указ президента РФ от 8 ноября 2015 года №553 "Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий"... Указ президента РФ от 2 января 2018 года №7 "О внесении изменений в указ президента РФ от 8 ноября 2015 года №553 "Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий", - говорится в документе.
Напомним, авиасообщение между Россией и Египтом было полностью прервано в ноябре 2015 года после катастрофы на Синае самолета российской компании "Когалымавиа". Борт летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург и взорвался в воздухе. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли.
В январе 2018 года Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир, но чартеры до сих пор оставалось под запретом.
О возобновлении авиасообщения между российскими городами и курортами Красного моря Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси договорились 23 апреля 2021 года. Каир с тех пор выполнил все условия безопасности российских пассажиров.