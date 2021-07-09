Грозу и жару обещают бердчанам 9 июля синоптики
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
08.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Грозу и жару обещают бердчанам 9 июля синоптики

6:30:257/9/2021Фото: https://www.pxfuel.com/
0

Ночью и утром местами туманы.

Ночью и утром местами туманы
Ночью и утром местами туманы
Метеорологическая обстановка на 9 июля от МЧС в Бердске: Переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами туманы. Ветер юго-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью +11, +16°С, местами +5, +10°С, днем +23, +28°С.
Всех привитых «Спутником V» предупредили: что их может ожидать
Не выдержала: Меньшова высказалась после смерти отца
Что на самом деле произошло с Меньшовым за 13 дней до смети
Перенес COVID легко, а потом умер: детали смерти Меньшова
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Всех привитых «Спутником V» предупредили: что их может ожидать
Не выдержала: Меньшова высказалась после смерти отца
Два города РФ ввели запрет на выход из дома без вакцинации
Минздрав РФ сделал предупреждение всем привитым «Спутником V»
погодажарагроза
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Удачного дня!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскГрозу и жару обещают бердчанам 9 июля синоптики
6:30:25 7/9/2021
Грозу и жару обещают бердчанам 9 июля синоптики
Правильные поздравления на Курбан-байрам 20 июля 2021 для мусульман
6:07:26 7/9/2021
Правильные поздравления на Курбан-байрам 20 июля 2021 для мусульман
БердскМощная буря 9 июля 2021: Что ждать метеопатам от второго дня затяжного метеошторма
5:45:26 7/9/2021
Мощная буря 9 июля 2021: Что ждать метеопатам от второго дня затяжного метеошторма
Сияющие поздравления в Праздник Тихвинской иконы Божией Матери для верующих
5:10:49 7/9/2021
Сияющие поздравления в Праздник Тихвинской иконы Божией Матери для верующих
Вакцина от коронавируса может вызвать смертельные тромбы
5:00:39 7/9/2021
Вакцина от коронавируса может вызвать смертельные тромбы
Почему ежедневный утренний душ опасен?
4:00:06 7/9/2021
Почему ежедневный утренний душ опасен?
Почему совы умнее и зарабатывают больше денег, согласно исследованиям
3:00:25 7/9/2021
Почему совы умнее и зарабатывают больше денег, согласно исследованиям
Что можно и нельзя вкушать в великий праздник первоверховных апостолов Петра и Павла 12 июля 2021 года
2:00:44 7/9/2021
Что можно и нельзя вкушать в великий праздник первоверховных апостолов Петра и Павла 12 июля 2021 года
Вакцина “Спутник Лайт”: кому показана и противопоказания
1:00:19 7/9/2021
Вакцина “Спутник Лайт”: кому показана и противопоказания
Самые благоприятные дни для дачных работ в июле 2021 года по лунному календарю
11:20:41 7/8/2021
Самые благоприятные дни для дачных работ в июле 2021 года по лунному календарю