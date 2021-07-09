Метеорологическая обстановка на 9 июля от МЧС в Бердске: Переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами туманы. Ветер юго-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью +11, +16°С, местами +5, +10°С, днем +23, +28°С.
Грозу и жару обещают бердчанам 9 июля синоптики
6:30:257/9/2021
Ночью и утром местами туманы.
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