Дмитрий Шепелев в день рождения Жанны Фриске опубликовал уникальную фотографию

Известный телеведущий Дмитрий Шепелев вчера, 8 июля, в день рождения Жанны Фриске опубликовал в своем профиле Инстаграм снимок своего сына Платона. Напомним, Платон – это общий с Фриске сын. На фотографии Шепелев держит его на плечах. Но при этом не показывает полностью его лицо – он скрывает сына от публики. Также к посту он написал текст, в котором размышляет на тему жалости:
- Мой сын Платон необыкновенно яркий, умный мальчишка, у него так много талантов и успехов в учебе, музыке, спорте! Его обожают семья, друзья, учителя, у него, я знаю, большое будущее — он взял лучшее от своих родителей. Он живет насыщенной и яркой жизнью, перед ним открыт весь мир, его окружают достойные люди. Он солнечный, улыбающийся и не по годам мудрый человек. Платон достоин только восхищения и уважения", — написал Дмитрий Шепелев. — Поэтому когда я вижу жалостливые сообщения, меня это удивляет, потому что жалость — это слишком мелко для него, он совсем не заслуживает жалости, а только самых теплых слов.
В комментариях пользователи отметили, что Шепелев замечательный папа.
Отметим, что вчера Жанне Фриске могло исполнится 47 лет.
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