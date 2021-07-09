Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 9 июля 2021 в России и мире

• Всемирный день жареного мяса (World Kebab Day)
• День веры в единорогов
• День моды (Fashion Day)
• Праздник Тихвинской иконы Божией Матери
• Международный день уничтожения оружия (International Gun Destruction Day)
• День зова горизонта (Call of the Horizon Day)
• День памяти преподобного Давида Солунского
• День без лифчика (National No Bra Day) - США
• Карнавал в Рио-де-Жанейро (Rio Carnival) - Бразилия
• День сахарного печенья (National Sugar Cookie Day) - США
• День «Не кладите все яйца в один омлет» (National Don`t Put all your Eggs in One Omelet Day) - США
• Фестиваль вина «Бычья кровь» (Egri Bikaver Unnep) - Венгрия
• День посадки деревьев - Камбоджа
• День пожилых людей (Senior Citizens Day) - Кирибати
• День Конституции - Австралия
• День детской и подростковой литературы - Иран
• День независимости (Dia de la Independencia) - Аргентина
• День осведомлённости о черепно-мозговых травмах (Traumatic Brain Injury Awareness Day) - США
• День Конституционалистской революции - Бразилия
• День работников водного хозяйства - Казахстан
• День работников органов налоговой службы - Казахстан
• День Конституции - Палау
• День независимости - Южный Судан
• День «Шоу Теннант-Крик» (Tennant Creek Show Day) - Австралия
• День национальной культуры (National Culture Day) - Кирибати
• День сотрудников органов дипломатической службы - Азербайджан
• День благодарности коллекционерам автомобилей (Collector Car Appreciation Day) - США
• День провинции Нунавут (Nunavut Day) - Канада
• Именины у Давида, Тихона, Павла, Дениса, Георгия, Ивана
• Давид Земляничник (Тихвинская ягодница)
Важные события
1762 свержение Петра III в пользу его супруги, Екатерины II.
1906 императором распущена Государственная дума Российской империи I созыва.
1909 в Петербурге заложен городской училищный Дом им. Петра Великого (ныне – здание Нахимовского училища).
1909 в Петербурге заложен мост Петра Великого (ныне – Большеохтинский).
1915 началась Алашкертская операция левого крыла русской Кавказской армии
1927 начала выходить «Роман-газета».
1928 И. Сталин выдвинул тезис об обострении классовой борьбы по мере продвижения к социализму.
1957 открыт 102-й элемент таблицы Менделеева – нобелий.
1967 во время воздушного парада в Домодедово впервые широкой публике представлены советские самолёты с изменяемой стреловидностью крыла («МиГ» и «Су») и вертикального взлёта и посадки.
1970 в Феодосии открыт литературный музей Александра Грина.
1993 принят Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах».
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend