Какой сегодня церковный праздник 9 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 9 июляПетров пост (Апостольский)
Святителя Дионисия, архиепископа Суздальского
Обретение мощей преподобного Тихона Луховского, Костромского чудотворца
Народные праздники
Давид Земляничник
В эту дату чтут память святого Давида Солунского (Фессалоникийского), отшельника.
В этот день собирают ягоды и листья земляники. Им приписывают лекарственные свойства. Земляникой лечат анемии, язвы, заболевания почек, печени и мочевого пузыря. Чай из листьев употребляют для укрепления иммунной системы.
Если в лесах много ягод земляники, то зима выдастся холодной.
Приметы
- Если в этот день шел дождь – то все лето до сентября будет мокрым.
- Хорошая погода в этот день предвещает тепло и солнце семь недель подряд.
- Цветы пахнут сильнее – дождь близок.
- Хорошая погода с утра – до середины осени лето простоит.
- Радуга преимущественно желтого цвета – к ясной погоде.
Источник: my-calend