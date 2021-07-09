Какой сегодня церковный праздник 9 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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09.07
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Какой сегодня церковный праздник 9 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:487/9/2021Фото: Wikimedia Commons
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В этот день запрещалось просить денег в долг, ругаться и поднимать найденные на дороге деньги.

церковь
Сегодня сухоядение

Православные праздники 9 июля

Петров пост (Апостольский)
Святителя Дионисия, архиепископа Суздальского
Обретение мощей преподобного Тихона Луховского, Костромского чудотворца

Народные праздники

Давид Земляничник

В эту дату чтут память святого Давида Солунского (Фессалоникийского), отшельника.

В этот день собирают ягоды и листья земляники. Им приписывают лекарственные свойства. Земляникой лечат анемии, язвы, заболевания почек, печени и мочевого пузыря. Чай из листьев употребляют для укрепления иммунной системы.

Если в лесах много ягод земляники, то зима выдастся холодной.

Приметы


  • Если в этот день шел дождь – то все лето до сентября будет мокрым.
  • Хорошая погода в этот день предвещает тепло и солнце семь недель подряд.
  • Цветы пахнут сильнее – дождь близок.
  • Хорошая погода с утра – до середины осени лето простоит.
  • Радуга преимущественно желтого цвета – к ясной погоде.

Источник: my-calend

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