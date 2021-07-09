«Городская электричка», Бердское шоссе и Новосибирский метрополитен – область готова к продолжению реализации важных проектов
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«Городская электричка», Бердское шоссе и Новосибирский метрополитен – область готова к продолжению реализации важных проектов

9:08:377/9/2021
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Всего за полчаса жители микрорайона «Пригородный простор» теперь могут добраться с левого берега до центра правобережья Новосибирска – минуя пробки.

«Городская электричка» – действительно нужный для Новосибирской агломерации проект

Запуск шести новых пригородных маршрутов от остановочной платформы «Пригородный простор» — первый этап проекта «Городская электричка», который позволит связать железнодорожным сообщением отдаленные микрорайоны Новосибирска и Новосибирского района.

В запуске нового внутригородского маршрута приняли участие первый заместитель Председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков, губернатор Новосибирской области Андрей Травников и начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай.

«В 2018 году была надежда, что попадём в нацпроект. Пока что реализуем проект всеми имеющимися у нас возможностями, но по следующим станциям предстоят большие капвложения, здесь требуется государственное решение», — подчеркнул Андрей Травников.

«Несколько дней назад я обсуждал вопрос развития «Городской электрички» с руководителем Российских железных дорог Олегом Белозёровым. Он поддерживает этот проект. Надо поработать с правительством России, надеюсь, и оно проект поддержит.

В связи с пандемией COVID-19 реализация проекта была отложена, сейчас его надо обновить. Начало реализации покажет его эффективность – в том числе, на примере станции «Пригородный простор», открытой сегодня в Новосибирской области. Приложим максимум усилий для того, чтобы не откладывать реализацию этого крайне важного для Новосибирска проекта», — уверен Александр Жуков.

«Городская электричка» – действительно нужный для Новосибирской агломерации проект, его воплощение улучшит транспортную доступность отдаленных жилых микрорайонов и сделает жизнь новосибирцев комфортнее, а Новосибирск – более привлекательным местом жительства и работы.

«Для нас очень важно создавать комфорт и уют для наших жителей, для тех, кто пользуется услугами железных дорог. Если говорить о самой платформе, то мы постарались сделать её максимально удобной и эффективной для пассажиров. Выполнены подходы и пешеходные дорожки с освещением, соблюдены требования по созданию безбарьерной среды, перехватывающая парковка на 25 мест.

Время в пути для пассажиров будет значительно сокращено в сравнении с автомобильным транспортом. Поездка до станции «Новосибирск-Главный» займет примерно полчаса, до остановочной платформы «Гагаринская» – 38 минут, до станции «Новосибирск-Восточный» – 45 минут», — сообщил Александр Грицай.

Всего от новой остановочной платформы «Пригородный простор» будут курсировать шесть новых маршрутов. Три из них начали курсировать уже 8 июля, еще три маршрута — 9 июля. Поезда будут ходить по будням. Стоимость проезда для всех этих маршрутов равна стоимости проезда в метро — 26 рублей.

«Городская железная дорога, или как привыкли ее называть – Городская электричка – это один из проектов, направленных на решение транспортных проблем Новосибирской агломерации. Открытие первой платформы – может быть, и скромное событие, но этот шаг уже показал востребованность проекта со стороны новосибирцев», — сказал губернатор.

«Городская электричка» призвана повысить доступность левобережной части областного центра за счет организации пригородного пассажирского железнодорожного сообщения. Региональное правительство настроено на дальнейшее конструктивное взаимодействие с РЖД, с депутатами Государственной Думы ФС РФ.

«Мы не выходим на федеральный уровень с «мелочами», а стараемся выходить с системными решениями, поэтому следующий комплекс проектов, с которыми я обращался в этом году в правительство Российской Федерации – реконструкция Бердского шоссе.

Это очень важный вопрос для жителей Новосибирска, Бердска, Искитима, многих населённых пунктов этого направления. Это не просто часть федеральной трассы на Барнаул, но ещё и подъезд к важным федеральным объектам – новосибирскому Академгородку, растущему Новосибирскому госуниверситету с его будущим кампусом, к Центру коллективного пользования СКИФ, который должен быть запущен к 2024 году. Тогда же должен быть построен федеральный детский реабилитационный центр. Всё это увеличит нагрузку на этом дорожном направлении.

В этом году заканчивается разработка ПСД, мы примерно понимаем стоимость всего комплекса работ. Конечно, нам требуется помощь из федерального бюджета. Я направил обращение в правительство России и надеюсь, что депутаты Госдумы поддержат нашу инициативу», — отметил губернатор.

И третий масштабный проект — развитие метрополитена. «Мы с надеждой и оптимизмом восприняли слова Президента России во время его Послания Федеральному собранию в этом году о том, что инструменты инфраструктурного меню будут направлены, в том числе, на развитие метрополитена в крупных городах.

Мы к этому готовы, мэрия Новосибирска должна в ближайшее время закончить разработку ПСД Дзержинской линии, и мы с первыми проектами будем заявляться», — сообщил Андрей Травников.

Напомним, что ключевые проекты развития опорной сети дорог, которые уже реализованы, в стадии реализации или в планах правительства Новосибирской области: это Северный обход с реконструкцией въезда в город со стороны Омска, реконструкция вылетных трасс Мочищенское шоссе, шоссе на Ленинск-Кузнецкий и на Ордынку, это внутренняя скоростная магистраль Новосибирска – четвёртый мост, а фактически целый комплекс объектов от улиц до развязок и тоннелей. Это Восточный обход, перспективный объект Южный транзит, реконструкция трассы Р-254 — участок, проходящий мимо ПЛП, на подъезде к аэропорту Толмачёво.

Источник: Департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области

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