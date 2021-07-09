Путин подписал указ о возобновлении полетов на курорты Египта
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09.07
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Путин подписал указ о возобновлении полетов на курорты Египта

9:20:557/9/2021Фото: Собираетесь этим летом в Египет?
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Их запретили после теракта на борту российского самолета А321 над Синайским полуостровом.

На египетские курорты снова начнут летать прямые рейсы

Вчера, 8 июля, президент России Владимир Путин отменил свой указ, который запрещал полеты на египетские курорты. Теперь все авиакомпании могут летать туда напрямую. Кроме того, с турагентств сняли ограничения о продаже туров на египетские курорты.

Напомним, Путин подписал указ о запрете полетов в Египет в ноябре 2015 года. Это произошло после катастрофы самолета А321 над Синайским полуостровом. Крушение стало крупнейшим в истории Египта, кроме того, никогда в истории мировой авиации в авиакатастрофе не погибало большее количество россиян — ее жертвами стали 224 человека. Это был теракт, ответственность за него взяла на террористическая организация ИГИЛ (запрещена в России).

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