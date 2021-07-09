12 июля - День Святых Петра и Павла, покровительствующих рыбакам: Как помолиться апостолам и как провести день
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12 июля - День Святых Петра и Павла, покровительствующих рыбакам: Как помолиться апостолам и как провести день

3:20:507/9/2021Фото: Правмир
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День было принято встречать рано - ждали рассвета. Солнце "играло лентами" на рассвете и на кого попадали первые лучи солнца, тому год выдавался более счастливым и удачливым. 

апостолы Петр и Павел
Этти апостолы при жизни Христа на земле никогда не встречались

Каждый год 12 июля у православных отмечается большой праздник - день святых апостолов Петра и Павла. Эти первоверховные апостолы являются самыми почитаемыми в христианстве. В народе день называют Петровым днем или Днем Рыболова, Петровками, Зеленым покосом.

Традиции на Петров день

Поскольку Петр был рыбаком, в этот день открывали летний рыболовный сезон. День было принято встречать рано - ждали рассвета. Солнце "играло лентами" на рассвете и на кого попадали первые лучи солнца, тому год выдавался более счастливым и удачливым.

В этот день в церкви обязательно проводилась праздничная служба, на которой старались поприсутствовать все. Святым апостолам молились об исцелении, о помощи, об укреплении веры. Рыбаки молились о хорошем рыбном промысле. Часто все рыбаки скидывались на большую свечу и ставили ее в храме перед иконой апостолов.

Сегодня закачивался Петров пост и день называли разговением. Сегодня можно было есть любые продукты и люди накрывали вкусный праздничный стол.

Венчаться сегодня, как и по другим большим праздникам было нельзя. Работать было не принято - старались закончить все работы до этого дня, а продолжить после праздника.

Основные сенокосы начинали проводить именно с Петрова дня и старались закончить их до 25 июля.

В это время продолжались купания, а вода также считалась целебной. Но умыться нужно было из трех разных источников, чтобы получить исцеление и красоту.

Запреты на Петров день

Запрещено было ругаться. Как в любой другой праздник, особо строго относились к заповедям Божьим и опасались их нарушать. Поэтому старались прожить день в любви к ближнему и ни в коему случае не грустить и не унывать.

Запрещалась любая работа по дому и на огородах.

Не принято было и играть свадьбу в Петров день - это было плохой приметой.

Запрещалось иметь дело с деньгами сегодня. Покупки откладывались, деньги не одалживались.

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