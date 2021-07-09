На мощном пожаре в мебельном магазине Барнаула погибли два человека

Накануне, в Алтайском крае произошел серьезный пожар. Там загорелось здание на проспекте Космонавтов в Барнауле. Отметим, что на первом этаже находились магазины с мебелью и стройматериалами. Из-за этого огонь распространялся с невероятной скоростью.
На месте вызвали спасателей, а когда они приехали, то уже практически все здание было в дыму. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, из здания эвакуировали троих мужчин. Общая площадь пожара составила 30 квадратных метров.
К сожалению, погибли два человека. По предварительным данным, они задохнулись угарным газом.