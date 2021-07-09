Под Новосибирском в палаточном лагере устроили стрельбу
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Под Новосибирском в палаточном лагере устроили стрельбу

2:22:467/9/2021Фото: pixabay
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В лагерь ворвались четверо подростков с ружьями.

Неизвестные подростки устроили стрельбу

5 июля в палаточном лагере в селе Корнилово Болотнинского района Новосибирской области произошла стрельба. Об этом сообщили в городских пабликах в социальных сетях. По данному факту следователи региона начали проверку.

Предварительно установлено, что 50 детей со всего района со специалистами Болотнинского молодежного центра поехали в село Корнилово в полевой палаточный лагерь на двое суток. А вечером, когда все отдыхающие были на речке, в лагерь ворвались четыре подростка и начали стрелять в воздух из ружей. Отмечается, что и дети и взрослые сильно напугались.

В настоящее время СК начал проверку по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия).

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