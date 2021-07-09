Радист затонувшего теплохода "Булгария" рассказал о причинах трагедии
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Радист затонувшего теплохода "Булгария" рассказал о причинах трагедии

2:43:267/9/2021Фото: Татар-информ
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По его словам, старший механик первым сбежал с тонущего судна.

В Катастрофе погибли 122 человека

Радист Ринат Габилинов, который выжил на теплоходе Булгария, затонувшем в 2011 году, рассказал, почему могла произойти трагедия, в результате которой погибли 122 человека. Об этом он рассказал в интервью Ленте.ру в годовщину ЧП.

По его словам, возвращавшееся из двухдневного круиза судно входило в Камское устье и по маршруту должно было совершить маневр. Но в это время был ураган и сильный крен на правый борт, к тому же не работал один двигатель.
- Оборудование на "Булгарии" в целом оставляло желать лучшего, взять нашу аварийную рацию, в неисправности аккумуляторов которой пытались обвинить меня», — вспоминает Габидинов. Он попытался наладить связь, чтобы вызвать помощь, но на теплоходе «отказало все».

Ситуация усложнилась еще и тем, что старший механик теплохода сбежал с него в числе первых, оставив машинное отделение с открытыми иллюминаторами, через которые заливалась вода. Из-за этого судно быстро затонуло. Кроме того, в самый ответственный момент старший механик остановил двигатель, хотя не имел право делать этого без команды капитана. А капитан в это время находился на мостике, вел «Булгарию» на мель и недотянул всего 40 метров, рассказал Габидинов.

Напомним, трагедия произошла 10 июля 2011 года. Погибли 122 человека. 79 удалось спастись. Эта катастрофа стала крупнейшей в России с участием речного пассажирского судна.

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