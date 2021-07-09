Расценки на изготовление печатных агитационных материалов и расценки на размещении агитационных материалов для зарегистрированных кандидатов в депутаты совета депутатов города Бердска 2021
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Расценки на изготовление печатных агитационных материалов и расценки на размещении агитационных материалов для зарегистрированных кандидатов в депутаты совета депутатов города Бердска 2021

3:49:257/9/2021Фото: АРК-Сервис
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При проведении избирательной кампании по выборам депутатов.

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