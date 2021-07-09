На Камчатке обнаружили фрагменты тел всех 28 погибших при авиакатастрофе с Ан-26

Накануне в экстренных служба Камчатского края сообщили, что спасатели нашли тела всех 28 погибших при крушении самолета Ан-26.
- С помощью десантных спусков спасателям удалось попасть на труднодоступное место на скале, где упал самолет АН-26. Там найдены фрагменты тел всех погибших, один из них опознан по татуировке, –сообщили в МЧС. По их данным, все тела будут направлены на ДНК-экспертизу. Также известно, что четыре тела могут подлежать опознанию без ДНК-экспертизы.
Напомним, пассажирский самолет Камчатских авиалиний пропал днем, 6 июля. Он выполнял рейс Петропавловск-Камчатский - Палана. На его борту, по данным МЧС, находились 28 человек: 22 пассажира и 6 членов экипажа. В основном это жители Паланы, включая главу поселка Ольгу Мохиреву, начальника мобилизационного отдела администрации населенного пункта Александра Андрейкина и его жену Ольгу Андрейкину, которая возглавляет финансовое управление администрации.
На поиски были направлены спасатели и поисковые группы на вертолетах. Самолет перестал выходить на связь, хотя бы технически исправен перед вылетом. Через несколько часов были обнаружены обломки самолета. Нашли их в береговой черте у побережья залива Шелихова в 3,8 километра от посёлка Палана. Самолет упал на берегу, где должен был пролетать на высоте 800-600 метров. Части стабилизатора нашли на сопке, хвост — на обрыве. Ан-26 полностью разрушен, часть его деталей смыло в море. Известно, что он заходил на посадку с моря. Самолёт Ил-38, сообщивший об этом, передал информацию вертолёту. На месте падения видно обгоревшее пятно и кабина Ан-26. Сесть там невозможно из-за слишком крутой сопки.